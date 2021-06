Radu Mihaiu, despre vaccinarea de la Piata Obor: Doar jumatate din cei imunizati au si folosit voucherul

"Nu doar mirosul de mici a atras lumea azi la centrul de vaccinare de la Obor. Doar jumatate din cei vaccinati au si folosit voucherul. Bataia mare a fost pe vaccinul Johnson & Johnson . 87% din cei vaccinati astazi acolo au ales varianta cu o singura doza. Cum am mai spus, vaccinarea trebuie sa fie aproape de casa, simpla si rapida", a scris Radu Mihaiu, vineri, pe Facebook La centrul mobil deschis, vineri, in Piata Obor, se administreaza seruri Pfizer BioNTech si Johnson&Johnson. Programul centrului va fi sambata aceasta la fel ca vineri, anume intre orele 8,00 - 20,00, iar duminica - in intervalul 8,00 - 18,00.Viceprimarul Sectorului 2 Alexandra Chirila preciza, cu prilejul deschiderii centrului, ca Terasa de la Obor ofera pentru fiecare persoana care se vaccineaza vinerea, sambata si duminica aceasta un voucher care este valabil pana pe 15 iunie pentru o portie de mici, paine si apa plata.