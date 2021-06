Antropolog, despre esecul campaniei de vaccinare: "Unul dintre efectele discursului anti-stat este disolutia increderii in orice are eticheta de autoritate"

"Principala cauza a scepticismului/refuzului de a te vaccina este increderea in autoritati/oameni de stiinta.Hai sa ne uitam la unul dintre cei mai importanti factori: ideologia anticoruptie si ideologia statului minimal.De la Conventia Democrata la Basescu la USRPLUS, mesajul politic dominant pentru o anumita parte a societatii a fost ca statul e bolnav, condus de excomunisti, plin de corupti, ineficient, parazitat. Solutia e punctul 8 de la Timisoara, la tepe in Piata Victoriei, interzicerea penalilor in functii publice, si alte forme de demagogie - care au adus insa un capital politic bun pentru castigarea de alegeri.Nu spun ca nu exista un grad de adevar in aceste reprezentari. Insa in unele conditii un adevar incomplet este mai rau decat o minciuna.Unul dintre efectele discursului anti-stat / reformare din radacini a statului este disolutia increderii in orice are eticheta de "autoritate". Doctori? Spagari. Administratie? Incompetenti si spagari. Oameni de stiinta? Incompetenti, spagari si ideologizati.(personal rant - esti la SNSPA? Aaaa, stim noi, Stefan Gheorghiu, lasati - ce conteaza studiile la doua dintre cele mai bune universitati din lume, stim noi mai bine cine esti)E misti sa castigi alegeri cu discursul asta, si nici nu e foarte greu, apelezi la emotii primordiale, reprezentari culturale bine inradacinate, etc.E mai nasol cand vine pandemia peste tine si, ce sa vezi, nu te mai ajuta nici discursul, nici corporatiile, nici piata libera, nici greaua mostenire - pe care singur ti-ai facut-o grea prin demantelarea increderii in stat. Dupa ce ai cerut poporului sa nu mai aiba deloc incredere in autoritati, cum poti sa ii ceri sa aiba incredere in tine cand tu esti autoritatea?Nu propun solutii, dar macar un lucru e clar. Critica sistemului de stat este justa, dar trebuie facuta cu justa masura. Nu toti cei care lucreaza la stat sunt incompetenti, spagari, inutili. Unele organizatii publice sunt mai bune decat altele iar unele sunt mai eficiente si mai capabile decat orice gasim in sistemul privat. Exista cazuri de succes, exista exemple pozitive, acestea ar trebui scoase in evidenta tocmai pentru a arata ca se poate, ca exista mecanisme pentru a face statul mai functional.Alternativa care a avut succes pana acum este un nihilism distructiv care saboteaza orice incercare de a reforma statul. Ca orice ideologie totalitara care nu permite nuante, exceptii, complexitate. We can do better than that from now on", a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Putin peste 20.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore in tara noastra , Romania fiind pe penultimul loc in Europa.