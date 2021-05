Alexandru Rafila participa la maratonul de vaccinare organizat in Bucuresti: "Pandemia poate fi oprita si fiecare va fi in siguranta cand toti vom fi in siguranta"

"Particip la maratonul de vaccinare organizat in Bucuresti de UMF "Carol Davila" si daca inca nu v-ati vaccinat, va asteptam azi la Sala Palatului sau la Biblioteca Nationala pentru prima doza de vaccin Pfizer impotriva Covid-19. Peste 16000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 48 de ore la Maratonul Vaccinarii din Bucuresti!", a scris Alexandru Rafila pe Facebook El a apreciat implicarea unui numar impresionant de medici si de studenti , precum si sprijinul acordat de multe institutii in aceasta campanie."Ma implic si contribui cu experienta mea deoarece copiii au nevoie sa mearga la scoala in siguranta, varstnicii si bolnavii cronici sa beneficieze de servicii de sanatate in siguranta, adultii sa poata munci normal si sa avem cu totii o viata sociala normala. Pandemia poate fi oprita si fiecare va fi in siguranta cand toti vom fi in siguranta. Vaccinarea este cea mai importanta, eficienta si mai benefica interventie de sanatate publica, iar de-a lungului timpului vaccinurile au salvat sute de milioane de vieti!", a aratat Rafila.