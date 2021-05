Coronavirus Romania. Doar 307 cazuri noi in ultimele 24 de ore. 56 de persoane au murit din cauza bolii in acelasi interval de timp

Potrivit raportului, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 307 cazuri noi. Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.594. Dintre acestea, 590 sunt tratate la Terapie Intensiva.In intervalul 22.05.2021 (ora 10.00) - 23.05.2021 (ora 10.00) au fost raportate 56 de decese.Pe teritoriul Romaniei, 10.623 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 3.865 de persoane se afla in izolare institutionalizata.Comparativ, potrivit datelor furnizate pe 22 mai , in Romania au fost inregistrate 455 de cazuri noi. 59 de pacienti COVID si-au pierdut viata, iar in sectiile ATI erau internate 623 de persoane.