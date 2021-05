Peste 110.000 de romani vaccinati, in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 90 de reactii adverse RAPORT

Tot in ultimele 24 de ore au fost raportate si 90 de reactii adverse, cele mai multe fiind inregistrate la vaccinul Pfizer.Conform Comitetului National de Vaccinare, in intervalul 7-8 mai au fost vaccinati pe teritoriul Romaniei 110.633 de oameni. Este record absolut de la debutul campaniei de vaccinare . Precedentul record s-a inregistrat in urma cu cateva zile cand se imunizare putin peste 100.000 de oameni.Sambata, 8 mai, a fost prima zi in care cetatenii Romaniei s-au putut prezenta la centrele de vaccinare fara programare De la inceputul campaniei de vaccinare pana in prezent, in Romania au fost imunizate 6.519.397 de persoane. Dintre acestea, 3.834.311 au facut ambele doze. De asemenea, au fost raportate 15.183 de reactii adverse