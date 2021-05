Aproape 88.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 69 de reactii adverse RAPORT

Fata de ziua de ieri, 19 mai, numarul celor vaccinati a scazut cu aproape 7.000 d persoane.Autoritatile spun ca au fost raportate 67 de reactii adverse, iar 143 de cazuri sunt in curs de investigare.Conform raportului de vaccinare, cele mai multe doze administrate au fost din serul Pfrizer, 65.322 . Cu Moderna s-au vaccinat 7.654 de persoane, Cu AstraZeneca 7.812, iar cu serul de la Johnson&Johnson, 7.171 de persoane.De la inceputul campaniei de vaccinare, pana in prezent, au fost administrate 7.114.065 de doze, iar numarul persoanelor vacinate cu ambele doze a ajuns la 4.057.860. Tot in aceasta perioada au fost raportate si 15.568 de reactii adverse.