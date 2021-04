Nou record de vaccinari in Romania. Peste 80.000 de doze, administrate in ultimele 24 de ore

Cele mai multe doze au fost de la Pfizer, peste 61.000. Urmeaza AstraZeneca cu 9.846 de doze si vaccinul de la Moderna cu 9.015.Raportul mai arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 102 de reactii adverse, cele mai multe in urma adimistrarii serului de la Pfizer.De la inceputul campaniei pana in prezent au fost vaccinate 3.918.924 de romani