Studiu ingrijorator: doar 5 milioane de romani se vor vaccina pana la finalul anului

"Desi estimarile initiale erau ca vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate pana la sfarsitul lunii septembrie, se pare ca intentia de vaccinare a romanilor este mult sub aceste asteptari. Studiul pe care l-am realizat arata ca doar 5 milioane de romani se vor vaccina, iar asta pana la finalul anului (...) Daca perceptia nu se modifica, in cursul lunii iunie, cel mai probabil, Romania nu va mai avea pe cine vaccina. (...) Este extrem de important ca oamenii sa inteleaga necesitatea vaccinarii pentru a controla pandemia. Cresterea numarului de persoane vacciante se traduce prin scaderea numarului de infectari cu SARS-CoV-2 si minimizarea cazurilor grave, fiind in stransa legatura cu revenirea la o economie normala si reluarea vietii sociale. Este singura solutie pentru a atinge aceste mize", a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife Group.Studiul realizat MedLife estimeaza un numar de aproximativ 2 milioane de persoane cu intentie ferma de a se vaccina cat mai repede sau nu mai tarziu de luna viitoare. Alti 3 - 4% iau in calcul vaccinarea peste 3 - 6 - 12 luni sau chiar peste 1 an.Conform datelor obtinute, cea mai mare rata de vaccinare se remarca in mediul urban, unde se estimeaza ca aprox. 33 - 38% din totalul persoanelor care au implinit varsta de 16 ani se vor vaccina pana la finalul anului. In schimb, in rural , rata de vaccinare estimata pana in decembrie 2021 este de aprox. 19 - 23% din totalul populatiei de peste 16 ani. De altfel, procentul persoanelor din mediul urban care s-au vaccinat deja este semnificativ mai mare, in timp ce doar un sfert din persoanele vaccinate provin din mediul rural.Nivelul de educatie este un alt factor care influenteaza major intentia de vaccinare, fiind in relatie direct proportionala. Mai exact, cu cat nivelul de educatie este mai ridicat, cu atat cresc si ratele de vaccinare - din prezent si asteptate la final de an.Studiul MedLife releva faptul ca din categoria persoanelor dornice sa se vaccineze fac parte intr-o mai mare masura barbatii, persoanele din categoria de varsta 50 - 69 de ani si persoanele care au un stil de viata activ. Totodata, persoanele care s-au vindecat de COVID-19 si au trecut prin forme medii sau severe (cu pneumonie) ale bolii sunt mai deschise la ideea de a se vaccina fata de cele care nu au trecut prin infectie cu SARS-CoV-2.La polul opus, din categoria persoanelor rezistente la ideea vaccinarii fac parte, intr-o mai mare masura, persoanele cu varsta sub 40 de ani, cu un nivel de educatie mai scazut si care nu au suferit de COVID-19 pana in prezent. De asemenea, studiul arata ca persoanele care provin din gospodarii numeroase sunt mai putin dispuse sa se vaccineze.In ceea ce priveste localizarea geografica, conform studiului, regiunile Bucuresti - Ilfov si Centru sunt mai bine reprezentante in segmentul celor care au luat sau iau in calcul vaccinarea, spre deosebire de regiunea Nord - Est, care este supra-reprezentanta in randul celor care resping ideea vaccinarii."Studiul MedLife evidentiaza faptul ca putin peste jumatate din persoanele cuprinse in esantion considera ca detin informatii necesare despre campania de vaccinare. Dintre acestea, persoanele vaccinate si cele care vor sa se vaccineze cat mai curand au fost cele mai preocupate sa se informeze despre campanie. De asemenea, nivelul de informare este semnificativ mai ridicat in randul populatiei provenite din mediul urban, cu varste cuprinse intre 40 si 49 de ani, respectiv 60 - 69 de ani, cu educatie superioara si in randul persoanelor care au trecut prin boala. Cu toate acestea, doar o treime din populatia Romaniei cu varsta peste 16 ani considera vaccinarea ca fiind foarte eficienta, atat impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2, cat si impotriva dezvoltarii unor forme grave de boala, in caz de infectie. Restul populatiei invoca teama de efecte adverse - pe termen lung sau imediat - ca principalul motiv din spatele refuzului de a se vaccina, urmatorul argument fiind neincrederea alimentata de informatiile contradictorii", a mai transmis MedLife.Studiul a fost realizat de MedLife in perioada 5 - 13 aprilie 2021, la nivel national, pe un esantion reprezentantiv de 1.010 persoane, cu varsta peste 16 ani, avand ca tehnica de culegere a datelor interviuri.