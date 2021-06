Cum va arata pandemia de COVID-19 la 1 septembrie dupa o vara relaxata. "Purtatul mastii la interior ar trebui sa ramana in vigoare"

Varianta indiana a depasit-o, in Marea Britanie, pe cea britanica

Se va mentine trendul scaderii infectarilor dupa aceasta vara?

Starea de alerta, prelungita, in Romania

Trei scenarii pentru scaderea infectarilor si a deceselor

Ce fac de fapt romanii. Chereches: Magicianul a reusit sa creasca probabilitatea de deces a bunicilor acestor copii

Ce restrictii s-au ridicat de la 1 iunie

Insa urmeaza o perioada cu evenimente sportive, concerte, evenimente private cu sute de persoane. Astfel, desi pare un trend bun al pandemiei, specialistii spun ca trebuie sa fim totusi precauti si sa continuam imunizarea si controlul prin testare.Dr. Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, a declarat pentru Ziare.com ca pentru a scadea numarul cazurilor noi si al deceselor cauzare de coronavirus sunt importante doua lucruri: "Cresterea numarului de persoane care se vaccineaza este unul dintre elemente, iar al doilea lucru tine de supravegherea foarte atenta a circulatiei virusului, de a identifica prin secventiere care sunt exact variantele care circula in Romania".Specialistul precizeaza ca sunt date din Marea Britanie, din ultimele zile, "care ne arata ca varianta Delta, sau indiana, a devenit predominanta pe acest teritoriu, depasind varianta Alphaa asa-numita britanica.Aici sunt doua cauze: transmisibilitatea variantei indiene este cu aproximativ 40% mai mare decat cea britanica. La randul ei aceasta se transmitea cu 50% pana la 70% mai rapid ca cea initiala. Deci de la o varianta la alta avem o crestere considerabila a transmisibilitatii.Al doilea lucru foarte important este ca vaccinurile sunt in continuare eficace si fata de varianta Delta, insa eficacitatea dupa prima doza este mult mai scazuta fata de eficacitatea primei doze de vaccin impotriva variantei Alpha", a spus medicul.Expertul a mai spus ca este greu de spus cata imunitate avem in acest moment, avand in vedere ca numarul celor trecuti prin boala pare a fi considerabil crescut. "Acest lucru contribuie la controlul pandemiei, insa noi nu stim care este aceasta proportie de persoane. Si atunci este greu de spus daca vom continua sa asistam la acest trend accelerat scazator, astfel incat sa avem un numar foarte mic. Este posibil insa eu personal nu mi-as asuma sa fac astfel de afirmatii, tocmai pentru ca nu avem aceste cifre obiective care tin de imunizare".Desigur, daca vaccinarea va creste, probabilitatea scaderii infectarilor va creste. Insa eu cred ca este bine sa asteptam sa vedem in ce masura aceasta imunitate obtinuta ca urmare a trecerii prin boala este atat de semnificativa dupa cum suntem tentati sa credem acum", a mai aratat Dr. Marius Geanta.Medicul a mai spus ca purtatul mastii in spatiile interioare ar trebui sa ramana in vigoare pentru a ne proteja de virus. "Restrictiile privind purtatul mastii la interior, din punctul meu de vedere nu ar trebui ridicate", a mai spus medicul.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat miercuri, 9 iunie, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si au fost propuse modificari privind unele masuri adoptatepentru gestionarea situatiei create de pandemia de SARS-COV-2.* Cresterea numarului de participanti la nunti si botezuri pana la 200 in spatiile inchise, daca toti participantii sunt vaccinati, testati sau trecuti prin boala si se asigura o suprafata de minim 2 mp pentru fiecare persoana.* Desfasurarea nuntilor si botezurilor in spatii deschise fara limita de participanti, daca se asigura o suprafata de minim 2 mp pentru fiecare persoana si toti participantii sunt vaccinati, testati sau trecuti prin boala.* Permiterea participarii spectatorilor la evenimentul sportiv gazduit de Romania in cadrul optimilor Turneului Final al campionatului European de Fotbal EURO 2020 pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu mentiunea ca intre 25-50% din capacitatea spatiului pot intra doar persoane vaccinate si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoane vaccinate fara schema completa, dar prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.* Aplicarea masurii carantinei cu privire la cetatenii straini si apatrizi care sosesc in Romania, pentru participarea la meciurile de fotbal din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal EURO 2020 in functie de incadrarea tarilor/teritoriilor din care sosesc in zone de risc epidemiologic.Despre aceste relaxari, medicul Marius Geanta spune ca asa cum restrictiile au fost instituite in etape, tot asa se aplica si masurile de relaxare si sunt justificate de scaderea cazurilor de infectari.Situatia epidemiologica din acest moment putem s-o consideram ca fiind buna, iar cifrele arata lucrul acesta. Din acest motiv, masurile de relaxare anuntate acum au sens", a precizat Dr. Marius Geanta.Conform unei prognoze a Institutului de Cercetare si Evaluare in domeniul Sanatatii din SUA (IHME), daca situatia epidemiologica se va mentie in parametri actuali, la finalul verii, Romania ar putea avea aproximativ 400 de infectii si sase decese pe zi din cauza COVID-19.Specialistii de la IHME au lansat trei scenarii referitoare la rezultatele pandemice la 1 septembrie pentru tara noastra.Astfel, o prima varianta ar fi aceea ca, daca toata lumea ar purta masca, in aceasta vara, Romania ar putea inregistra in prima luna de toamna 68 de cazuri de COVID/zi si 1,3 decese in 24 de ore.Daca epidemia evolueaza in parametrii actuali, Romania ar putea avea, la 1 septembrie, 434 de cazuri COVID/zi si 6 decese in 24 de ore.In cel mai pesimist scenariu - acela in care toata lumea se intoarce la obiceiurile de dinainte de pandemie -, Romania ar putea inregistra in toamna 1.347 de cazuri COVID/zi si peste 15 decese in 24 de ore, se arata in raportul citat de Adevarul.ro Nici nu au apucat bine sa intre in vigoare relaxarea masurilor de la 1 iunie, ca romanii au inceput sa faca ce stiau mai bine. Pentru ca de Ziua Copilului au fost organizate o serie de evenimente in aer liber, acestea nu s-au putut desfasura conform programarilor, deoarece, in cea mai mare parte din tara a plouat.Astfel ca la mare cautare au fost cele organizate in mall-uri sau alte spatii inchise. In multe cazuri, organizatorii au cerut la intrare rezultatele unor teste PCR sau dovada vaccinarii. Insa chiar si asa numarul celor care au mers in marile spatii comerciale din Bucuresti , de exemplu, pare sa fi fost similar cu cel de dinainte de pandemie.Expertul in politici de sanatate publica, Razvan Chereches, publica, zilele trecute, pe pagina sa de Facebook , mai multe fotografii de la un eveniment organizat intr-un mall din Capitala, unde, alaturi de vedeta spectacolului aparea o multime de copii fara masti, lipiti, practic unul de celalalt.De pe margine erau supravegheati de o alta masa impresionanta de parinti, cei mai multi cu masti, "lipiti", de asemenea, unii de ceilalti."Exemplu clar de inconstienta! O astfel de aglomerare in spatiu interior va avea consecinte asupra familiilor copiilor (copiii nefiind vaccinati). Relaxare fara control si fara consecinte. Magicianul Robert Tudor a reusit un act senzational - a reusit de unul singur sa creasca probabilitatea de deces la bunicii sutelor de copii adunati gramada", a scris profesorul Razvan Chereches.In prima zi de vara calendaristica si libera de la Guvern cu ocazia Zilei Copilului, Romania a ridicat o serie de restrictii.- Fara limita de participanti la concerte si spectacole, daca toti participantii sunt vaccinati.- Se redeschid cluburile, discotecile si salile de jocuri pentru persoane vaccinate.- Evenimentele private - nunti, botezuri, parastase - se pot desfasura cu 50 de persoane in spatii inchise si 70 de persoane in spatii deschise. Numarul poate fi mai mare doar daca toate persoanele sunt vaccinate.- Se deschid piscinele si locurile de joaca din spatii inchise cu pana 70% din capacitate ocupata.- Competitii sportive cu spectatori.- Fara masca la birou tot pentru cei vaccinati, insa nu trebuie sa fie mai de cinci persoane.- Parintii vor putea participa la festivitatile de sfarsit de an scolar ale copiilor, alaturi de elevi si cadre didactice, daca sunt vaccinati impotriva COVID-19, daca au test negativ sau daca au trecut prin boala. Ceremoniile trebuie organizate in aer liber.In acelasi timp, numarul vaccinarilor zilnice anti-COVID a inceput sa scada dramatic, dupa ce luase un avant la inceputul lunii mai, cand au fost organizate maratoane si caravane de vaccinare.Conform rapoartelor Comitetului National pentru Vaccinare, pana acum, in tara noastra, au fost imunizate complet aproximativ 4,5 milioane de persoane.