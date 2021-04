Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca. Ce se va intampla la rapel in cazul aparitiei unor reactii adverse

Epidemiolog: "Trebuie sa fim rationali"

In ce conditii faci o abatere de la regula

Ce spun autoritatile romane

Mesaje empatice catre cei de acasa

Chiar daca decizia autoritatilor romane a fost de continuare a imunizarii, persoanele din sistem afirma ca vor fi cu siguranta persoane care vor renunta la a se imuniza cu acest vaccin, din lipsa de incredere.Totusi, rapelul, daca nu au existat reactii particulare de tipul unor evenimente trombotice la prima doza, ar trebui facut cu acelasi preparat vaccinal, atrage atentia profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie."Sigur, lumea este angoasata. De la inceput au fost foarte multe opozitii si din pacate nejustificate si neavenite din partea doctorilor. Atata timp cat la prima doza nu a existat reactie potentiala, e mai putin probabil sa apara la a doua doza. Tinand cont ca Marea Britanie a vaccinat milioane de oameni cu AstraZeneca si a ajuns la o stabilitate a fenomenelor, trebuie sa fim rationali. Daca nu exista motiv de ingrijorare, nu are rost sa ingrijoram oamenii inutil", spune epidemiologul."In cazul in care avem cea mai mica suspiciune ca vaccinarea ar putea sa creasca riscul de aparitie al unor evenimente trombotice, nu putem insista pe ceva ce consideram ca e posibil sa nu faca bine. Insa daca persoana nu are factori pentru dezvoltarea fenomenelor trombotice, ca si doctori trebuie sa avem un singur raspuns si anume ca doza a doua se va face cu acelasi vaccin", a explicat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai.Potrivit acesteia, cand vaccinarea se incepe cu un anumit produs, in cazul in care vorbim de o schema de vaccinare, imunizarea trebuie continuata cu acelasi produs."Nimeni nu are adevarul absolut in mana . In situatia in care s-a facut prima doza cu AstraZeneca dar se face o evaluare si se estimeaza ca persoana respectiva ar putea avea elemente care ar putea sugera un risc poate chiar de a dezvolta aceasta reactie la a doua doza, se poate face abatere de la regula. Dar situatiile acestea sunt putine, sunt punctuale si trebuie tratate ca atare. Regula de baza e ca schema de vaccinare o data inceputa trebuie continuata cu acelasi preparat vaccinal", a completat sefa Societatii Romane de Epidemiologie.De pilda, in cazul serului AstraZeneca, un rapel cu viitorul produs care va aparea si in Romania, Johnson and Johnson, care foloseste acelasi mecanism ca vaccinul AstraZeneca, nu ar fi util. Dintr-un simplu motiv: vaccinul Johnson and Johnson are o singura doza.De altfel, si medicul Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa, ca nu se stie exact ce inseamna combinarea unor vaccinuri care folosesc tehnici diferite, dat fiind faptul ca nu exista dovezi stiintifice in acest sens.Medicul militar a explicat insa ca, data fiind situatia grava din Romania, care are un numar tot mai mare de pacienti infectati COVID-19, este necesara imunizarea cu toate serurile disponibile, inclusiv cu AstraZeneca, pentru care nu a fost stabilita vreo restrictie de varsta."Cei care au facut prima doza de vaccin cu AstraZeneca si nu au avut reactii adverse de tipul trombozelor, vor fi imunizati tot cu AstraZeneca. In cazul celor cu efecte adverse la prima doza, va exista contraindicatie la rapel cu AstraZeneca urmand a fi folosit un alt ser", a declarat Valeriu Gheorghita.Astfel, mesajul transmis catre populatie a fost ca daca se sisteaza imunizarea cu AstraZeneca, acel obiectiv de a avea 70% din populatie vaccinata va fi imposibil de atins in timp util. "Datoria noastra este sa explicam ceea ce stim in momentul de fata. Exista 2.700-3.000 de persoane care doresc sa se vaccineze si se programeaza cu vaccin de la compania AstraZeneca", a completat Valeriu Gheorghita."Ca si autoritate trebuie sa te pui si in situatia omului de acasa, care e speriat ca a facut o prima doza si nu are niciun fel de explicatii legat de ce i se poate intampla. Autoritatile ar trebui sa inteleaga ca daca se comporta militareste nu au nimic de castigat, trebuie sa aduca in echipa psihologi, care sa creioneze mesaje empatice pentru asemenea situatii, pe intelesul omului", a comentat si Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.