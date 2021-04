Cand ar trebui inceputa vaccinarea adolescentilor: "Din perspectiva redeschiderii fizice a scolilor, ar fi o idee buna"

Grup de lucru pentru vaccinarea copiilor

Copii romani vaccinati cu acordul parintilor

Pfizer, eficient si la copiii de 12-15 ani

Miza este ca scoala sa poata incepe, din toamna, in format fizic, fara a-i pune pe elevi in pericol.De altfel, de indata ce Agentia Europeana a Medicamentului va lua o decizie cu privire la scaderea limitei de varsta la care poate fi administrat vaccinul, se vrea ca imunizarea sa inceapa imediat si in tara noastra, in conditiile prevazute de lege."In prezent, e nevoie de consimtamantul informat al parintelui inainte de vaccinare. Din perspectiva asta, a redeschiderii fizice a scolilor, mai ales ca vorbim despre un an terminal, clasa a 12a, ar fi o idee buna. Spre deosebire de anul anterior, avand la dispozitie si un vaccin care, dupa cum vedem, e sigur pentru grupa asta de varsta ar avea sens. Trebuie vazut si cum va fi operationalizata o astfel de masura. Mie aici mi se pare provocarea in perioada urmatoare, ca toate aceste initiative sa aiba coerenta si sa fie operationalizate bine pentru a avea efecte", a declarat pentru Ziare.com medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina.Pentru a se pregati din timp, Comitetul National pentru Coordonarea activitatilor de vaccinare va face o planificare pentru vaccinarea copiilor si adolescentilor "In momentul in care Agentia Europeana a Medicamentului da autorizarea pe aceste vaccinuri in Europa, se doreste ca in secunda doi sa se inceapa vaccinarea copiilor. Si de aici poate fi crescut procentul de vaccinare in Romania, vom reduce din rata de contaminare si vom putea sa incepem cat de cat scolile fizic la clasa, din toamna. Toata lumea se face ca ploua la nivel inalt dar vaccinarea nu este in zona in care trebuie. Este esential sa intelegem ca numai 30% din populatia vaccinabila a Romaniei a inteles importanta imunizarii cu acest vaccin si s-a si imunizat. In momentul acesta vom incepe sa tragem de oameni sa se vaccineze si o sa avem o mare surpriza, ca cei care nu s-au vaccinat pana acum, in mare parte sunt deja radicalizati in aceasta decizie. Procentul de nehotarati este foarte mic in momentul asta", au explicat surse din randul societatii civile pentru Ziare.com.La inceputul lunii martie a fost imunizat si primul adolescent, un baiat de 16 ani din Ploiesti, care sufera de o boala cronica pe care parintii nu au vrut sa o faca publica. Tanarul, care s-a vaccinat la centrul de la fostul liceu Ludovic Mrazeck (corpul al II-Lea) din Ploiesti a fost vaccinat in etapa a doua.O alta tanara, de 16 ani, a fost vaccinata cu consimtamantul parintilor in Maramures, in centrul de vaccinare Ulmeni si a facut o reactie adversa anafilactica la serul Pfizer, singurul aprobat in momentul de fata si pentru categoria de varsta 16 - 18 ani. Tanara a beneficiat de primul ajutor, conform protocoalelor si a fost transportata de un echipaj medical la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare, unde a ramas sub supraveghere medicala.Specialistii spun ca fata nu avea antecedente si ca astfel de cazuri sunt foarte rare.Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor anti-COVID-19 este sigur si eficient si produce un raspuns robust de anticorpi la copii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, rezultate care deschid astfel calea pentru solicitarea unei autorizari de urgenta in Statele Unite pentru aceasta categorie de varsta in urmatoarele saptamani. Pfizer spera ca vaccinarile in cazul acestei grupe de varsta ar putea incepe inaintea urmatorului an scolar.In cadrul unui studiu care a cuprins 2.260 de adolescenti cu varste intre 12 si 15 ani, au existat 18 cazuri de COVID-19 in grupul care a primit un ser placebo si niciunul in grupul care a primit vaccinul, ceea ce inseamna o eficacitate de 100% in prevenirea COVID-19.Vaccinul a fost bine tolerat, cu efecte secundare in conformitate cu cele observate la grupa de varsta 16-25 din studiul pentru adulti. Nu au fost enumerate efectele secundare la grupul mai tanar, dar efectele adverse in cazul studiului pentru adulti au fost in general de la usoare la moderate si au inclus dureri la locul injectiei, cefalee, febra si oboseala.