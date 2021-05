Fara stimulente financiare pentru cei care se vaccineaza. Ministrul Sanatatii: "Cel mai bun stimulent este tocmai aceasta liniste"

"Asteptam cu nerabdare aprobarea la nivelul UE a vaccinului si pentru persoanele mai tinere de 16 ani"

"In momentul acesta, despre stimulente financiare nu am ajuns sa discutam la nivelul Guvernului, cred ca cel mai bun stimulent este tocmai aceasta liniste si faptul ca putem sa avem grija de ceilalti si de noi insine daca ne vaccinam", a declarat Ioana Mihaila, sambata, la Oradea, raspunzand unei intrebari.In ceea ce priveste stimulente de alt tip si nu financiar, ministrul a precizat ca acestea vor fi alocate "cu siguranta"."Practic, principiul de la care pornim atunci cand discutam despre masurile de relaxare este ca aceste masuri de relaxare sa fie mai multe pentru persoanele vaccinate", a adaugat ministrul Sanatatii.Ioana Mihaila a precizat ca romanii se pot pregati pentru un potential val patru al pandemiei "mergand la vaccinare".In Oradea, aproximativ 20% din populatia orasului a fost vaccinata cu doua doze de vaccin, au anuntat autoritatile locale sambata, in timpul vizitei ministrului Sanatatii.Conform acestora, se intentioneaza deschiderea unui al doilea astfel de centru de vaccinare pana la sfarsitul saptamanii viitoare. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se vaccineze , ea precizand ca asteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru tinerii cu varste sub 16 ani, pentru a-si imuniza fiica."Fiica mea, dimineata, m-a intrebat ea cand se vaccineaza, asa ca asteptam cu nerabdare aprobarea vaccinului si la nivelul Uniunii Europene si pentru persoanele mai tinere de 16 ani si cred ca voi printre primii care va merge cu copilul care este eligibil la vaccinare", a declarat, sambata dupa-amiaza, ministrul Sanatatii, in timpul unei vizite la centrul drive thru deschis la Oradea.Ioana Mihaila, de profesie medic, a afirmat ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se vaccineze, aratand ca este importanta puterea exemplului."Vreau ca asa cum eu, care ma simt linistita dupa vaccinare, acelasi lucru sa-l simta si fiica mea si copiii mei si colegii lor de clasa si persoanele cu care vin in contact", a adaugat ministrul.