Peste 280 de persoane, vaccinate in prima zi de functionare a centrului de la cinematograful Victoria

Centrul de vaccinare fara programare de la cinematograful "Victoria" functioneaza incepand de luni, in intervalul orar 8,00 - 21,00. In foaierul imobilului sunt organizate trei fluxuri concomitente de vaccinare. Serul folosit este Pfizer-BioNTech.Cei interesati se pot vaccina fara programare prealabila, insa trebuie sa aiba asupra lor cartea sau buletinul de identitate.Centre de vaccinare similare sunt organizate la Spitalul Militar si la Casa de Cultura a Studentilor. De asemenea, in parcarea centrului comercial ERA functioneaza un centru de vaccinare de tip drive-thru.Conform datelor oferite de Directia de Sanatate Publica, in judetul Iasi in cadrul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 au fost efectuate 242.076 vaccinari. Din acest numar, 146.709 reprezinta imunizari cu prima doza si 95.367, cu doza a doua.In cursul zilei de 9 mai au fost vaccinate 4.141 persoane, din care 1.743 au primit doza unu si 2.398, doza doi.De la inceputul campaniei de vaccinare au fost inregistrate 350 de reactii adverse usoare.