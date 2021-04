O tanara de 16 ani din Maramures si-a pierdut constienta imediat dupa vaccinare

"Persoana a avut acordul parintilor pentru efectuarea vaccinului si a fost imunizata impreuna cu ceilalti membri din familie la centrul de vaccinare din orasul Ulmeni. In istoricul medical al persoanei nu au existat antecedente alergice", a spus Dan Buca.Conform aceleiasi surse, personalul medical din centrul de vaccinare Ulmeni a acordat primul ajutor, iar tanara a fost stabilizata si transportata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Maramures la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, unde a ramas sub supraveghere medicala."Ulterior, pacienta a plecat la domiciliu, nefiind necesara internarea in spital ", a precizat Dan Buca.