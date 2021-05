Cat de gratuite sunt testele antigen gratuite pe care le fac farmaciile. "Costul difera in functie de produsul folosit"

Cat costa testarea gratuita din Farmacii

Cum vor fi distribuite testele in farmacii

"Astfel, farmaciile pot opta pentru desfasurarea activitatii de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obtinerea unui aviz temporar emis, in format electronic, de directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica Bucuresti . Avizul este valabil sase luni, iar farmaciile pot solicita prelungiri succesive cu sase luni", a transmis Ministerul Sanatatii.Ministerul Sanatatii a mai transmis ca f armaciile vor utiliza exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 din nazofaringe. Acestea pot prelua teste antigenice rapide de la Ministerul Sanatatii, cu titlu gratuit, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv Directia de Sanatate Publica Bucuresti, in limita stocului disponibil. Testarea se realizeaza prioritar cu testele primite de la Ministerul Sanatatii, care nu pot face obiectul comercializarii. Serviciul de testare se va desfasura in conditiile legii.Aproximativ 1.000 de farmacii au anuntat ca vor participa la acest proiect, in prima faza, au mai transmis reprezentantii MS.Desi testele luate de la Ministerul Sanatatii sunt gratuite, conform institutiei, farmaciile pot percepe un cost pentru acest serviciu."Pe test nu se percepe tarif, insa poate fi perceput un cost de catre farmacie pentru serviciu de testare. Nu exista un tarif maximal impus (ar fi fost anticoncurential, acest serviciu fiind astazi tarifat deja la liber de catre laboratoare).In cazul in care o farmacie nu mai are in stoc teste de la Min. Sanatatii, poate testa si cu teste achizitionate de farmacie contra cost de la distribuitori. Astfel, costul va include atat pretul testului cat si al testarii.Stocul este de 500.000 de teste in acest moment", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Oficialii mai precizeaza ca numarul de teste per farmacie se stabileste in functie de numarul farmaciilor inscrise dintr-o localitate.Daca intr-o localitate se va inscrie o singura farmacie, va primi mai multe teste comparativ cu o alta dintr-o localitate in care s-au inscris mai multe farmacii. Numarul testelor primite de farmacii se va stabili dupa finalizarea protocolului de instruire si avizarea farmaciilor de catre DSP-uri.