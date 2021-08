De ce este la modă vaccinarea cu Johnson&Johnson. Profilul celor care se imunizează cu acest ser

O singură înțepătură dar eficiență mai mică

Profilul celor care aleg J&J

Anticorpii se formează la 15 zile de la administrare

Avantajul serului Johnson and Johnson este că se administrează într-o singură doză. Dezavantajul e că eficacitatea nu este la fel de mare precum cea a vaccinurilor produse de Pfizer, Moderna sau AstraZeneca."Decizia de a te vaccina poate să fie de mai multe feluri. Eu am întânit persoane care decid să se vaccineze pentru a-și proteja sănătatea, înțelegând amenințarea pe care o reprezintă boala. Iar cealaltă categorie sunt cei care se prezintă la vaccinare pentru a obține un certificat european de vaccinare care să le ofere anumite drepturi atunci când pleacă la muncă în străinătate sau într-o vacanță. Sunt principalele două motivații", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Gindrovel Dumitra, coordonatorului grupului de vaccinare din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).Astfel, ceea ce vedem în cifre nu reprezintă nimic altceva decât o inversare a ponderii celor care se vaccinează pentru anumite drepturi versus cei care se imunizează pentru propria sănătate."Pentru că există o singură înțepătură efortul pe care îl faci este mai redus decât cel depus atunci când mergi să ți se administreze două doze", a completat medicul de familie.Există un profil al celor care aleg vaccinarea cu Johnson and Johnson, mai spune Gindrovel Dumitra."Și în rândul persoanelor trecute de 65 de ani putem observa o dorință de a se vaccina cu Johnson and Johnson, dacă le este teamă de efectele adverse. Își asumă aceste reacții o singură dată și nu de două ori. Acesta e un profil. Celălalt profil e al celor care se prezintă la vaccinare doar pentru a avea certificatul european și pentru că așa le cere angajatorul, mai ales în cazul angajaților sezonieri", a conchis medicul.Este un vaccin administrat în aproape 45 de țări ale lumii. La fel, a fost precalificat de OMS și aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Este un vaccin sigur, eficient și e asemănător cu vaccinul AstraZeneca și Sputnik - V. Este obținut prin același tip de platformă cu utilizarea vectorului viral și e dezvoltat în baza adenovirusului 26.S-a demonstrat că după 15 zile se formează anticorpi cu o eficiență de peste 66%, iar după 28 de zile, eficiența este de peste 85%. La fel, s-a demonstrat că și după 71 de zile, titrul de anticorpi nu scade. Astfel, s-a ajuns la concluzia că acest vaccin poate fi administrat cu o singură doză.Vaccinul Johnson & Johnson poate fi administrat persoanelor cu vârsta de cel puțin 18 ani și mai mult. Este contraindicat doar persoanelor care pot avea o reacție alergică gravă la componentele vaccinului.