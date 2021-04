Turistii care merg la mare de Paste se pot vaccina fara programare

Prefectura Constanta a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca turistii au la dispozitie doua fluxuri de vaccinare."Turistii care vor veni pe litoral in perioada 30.04 - 03.05 vor avea doua fluxuri de vaccinare dedicate la dispozitie in centrul din Pavilionul Expozitional Constanta, unde se pot imuniza impotriva SARS-CoV-2, fara o programare prealabila, doar in baza cartii de identitate", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca turistii pot face rapelul sau se pot vaccina cu prima doza."Turistii fie vor putea efectua rapelul (daca se incadreaza in perioada celei de-a doua doze), fie vor putea face prima doza a vaccinului, urmand ca rapelul sa il primeasca la un centru din judetul de resedinta. Mentionam ca vaccinul folosit pentru imunizare, la prima doza, este cel dezvoltat de Pfizer - BioNTech, iar persoanele care vor efectua rapelul vor primi o doza din vaccinul cu care au inceput schema de imunizare", precizeaza Prefectura Constanta.In acest moment, judetul Constanta are 56 de fluxuri in 16 centre de vaccinare, 34 dintre fluxuri aflandu-se in cel mai mare centru regional, cel organizat in Pavilionul Expozitional Constanta. Aici, zilnic, se pot vaccina pana la 2.800 de persoane. La momentul de fata, in judetul Constanta s-au administrat 231.004 doze.