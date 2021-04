Johnson & Johnson a inceput livrarile de vaccin catre UE. Primele doze ajung in Romania pe 15 aprilie

Johnson & Johnson ar fi trebuit sa-si inceapa livrarile la inceputul lunii aprilie, dar a intarziat lansarea din cauza problemelor de productie, relateaza Reuters."Primele doze pleaca astazi din depozite catre statele membre", a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene intr-o conferinta de presa.Compania americana s-a angajat sa livreze 55 milioane de doze catre UE pana la sfarsitul lunii iunie si alte 120 de milioane in al treilea trimestru, a declarat luna aceasta comisarul european pentru industrie, Thierry Breton."Nu era clar daca promisiunea va fi respectata. Cu toate acestea, 50 de milioane de doze sunt sigure pentru al doilea trimestru", a spus europarlamentarul Peter Liese, mentionand ca a primit aceste informatii de la companie si de la Comisia Europeana, care coordoneaza discutiile cu producatorii de vaccinuri.O purtatoare de cuvant a Johnson & Johnson a confirmat ca a inceput livrarile catre tarile UE, Norvegia si Islanda. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a declarat ca primul lot de vaccin anti-COVID-19 de la Johnson&Johnson , insumand 60.000 de doze, va ajunge in Romania in data de 15 aprilie, cu cateva zile mai devreme fata de cum fusese programarea."O veste foarte buna, am fost anuntati de faptul ca acest vaccin va sosi cu cateva zile mai repede in Romania. Practic, va sosi pe 15 aprilie, joi, 60.000 de doze", a afirmat Andrei Baciu.Primul lot de 60.000 de doze din vaccinul produs de Johnson&Johnson era asteptat sa ajunga in Romania in a treia saptamana a acestei luni si in ultima saptamana din aprilie, o alta transa, de aproximativ 103.000 de doze, fiind vorba de un total de 163.000 de doze in aceasta luna