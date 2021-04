O noua transa de vaccin Moderna soseste in Romania. Cate doze sunt asteptate

Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 , dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de CercetareDezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro,operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se impun criteriisuplimentare de tipul: produse in acord cu art. 806 din Legea 95/2006 privind reforma indomeniul sanatatii, republicata: medicamente imunologice, respectiv produse cu distributiein lantul rece (care necesita manipulare la temperaturi scazute).Pana la acest moment, in tara noastra au fost receptionate 426.000 doze de vaccin produse de compania farmaceutica Moderna, iar din data de 04 februarie, au fost administrate 258.141 de doze persoanelor programate la vaccinare.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus ladispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele devaccin necesare imunizarii populatiei.