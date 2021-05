Ministrul Sanatatii: "Asteptam cu nerabdare aprobarea la nivelul UE a vaccinului si pentru persoanele mai tinere de 16 ani"

"Fiica mea, dimineata, m-a intrebat ea cand se vaccineaza, asa ca asteptam cu nerabdare aprobarea vaccinului si la nivelul Uniunii Europene si pentru persoanele mai tinere de 16 ani si cred ca voi printre primii care va merge cu copilul care este eligibil la vaccinare", a declarat, sambata dupa-amiaza, ministrul Sanatatii, in timpul unei vizite la centrul drive thru deschis la Oradea.Ioana Mihaila, de profesie medic, a afirmat ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se vaccineze, aratand ca este importanta puterea exemplului."Vreau ca asa cum eu, care ma simt linistita dupa vaccinare, acelasi lucru sa-l simta si fiica mea si copiii mei si colegii lor de clasa si persoanele cu care vin in contact", a adaugat ministrul.