Numar scazut de vaccinari anti-COVID in ultimele 24 de ore

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti 13 iulie, ca peste 14.608 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, 9.007 dintre acestea primind prima doza.In perioada mentionata au fost raportate 9 reactii adverse: 5 la vaccinul Pfizer si 4 la serul Johnson&Johnson. Alte 60 de reactii adverse sunt in curs de investigare."Din cauza faptului ca descarcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru intreaga perioada a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan si instantaneu, apar diferente privind numarul de doze administrate in ultimele 24h. In intervalul de descarcare a datelor sunt inregistrate dozele administrate in aceasta perioada scurta de timp", a precizat CNCAV.De la debutul campaniei de vaccinare, 4.836.953 de persoane au primit vaccin anti-COVID-19, iar dintre acestea 4.672.572 au schema de vaccinare completa.