Care mai sunt resorturile majorității anti-vaccinare. „Oamenii aceștia cred că sunt suficient de educați ca să emită niște judecăți categorice în privința științei”

O distorsiune a valorilor democratice

„Am vorbit în ultima vreme cu multe persoane care nu s-au vaccinat. Care nu sunt nici analfabete, nici (aparent) spălate pe creier, și care declară în modul cel mai răspicat că nu se vor vaccina. Ascultându-le, am înțeles că decizia lor de a nu se vaccina nu provine doar din manipularea televiziunilor, deși acestea au o contribuție importantă la campaniile anti-vaccin.Decizia aceasta vine însă de mult mai departe. Vine, cred eu, din două distorsiuni. Prima este o distorsiune a învățării și a cunoașterii. Altfel spus, oamenii aceștia cred că sunt suficient de educați ca să emită niște judecăți categorice în privința științei, a medicinei sau, de ce nu, a societății întregi.Dacă le oferi argumentul că cele mai mari figuri ale științei contemporane au lucrat ani de zile la crearea acestor vaccinuri , ți se răspunde că alte figuri ale științei contemporane, despre care au aflat pe facebook (și doar pe facebook, pentru că nu citesc articole științifice în original, ci doar rezumate colorate în limba română), au tras semnale de alarmă împotriva vaccinurilor. Dacă le spui că riscul de îmbolnăvire după vaccinare e mult mai redus, ți se spune că au murit atâția oameni de tromboză (de fapt nici măcar unul singur în România, după 9 milioane de doze administrate) și că nu vor să moară din cauza vaccinului.A doua distorsiune este una a valorilor democratice. Libertatea (mai ales aceea de a decide ce e bine pentru tine însuți) e înțeleasă mai degrabă ca nepăsare, nu neapărat ca indiferență față de ce se întâmplă cu ceilalți, ci ca un soi de fatalism: „lasă-mă să fac ce vreau, oricum ce mi-e scris în frunte mi-e pus”. E „libertatea” desprinsă de responsabilitate și de grija pentru celălalt, pentru că oricum nu mai știm pe cine să credem, așa că mai bine facem cum credem noi de cuviință.Cu egalitatea lucrurile stau la fel: tu ești liber să te vaccinezi, eu sunt liber să nu mă vaccinez, suntem egali în opțiunile noastre. Și din această egalitate lipsește înțelegerea consecințelor pe care le au deciziile luate liber, pentru că nici responsabilitatea și nici solidaritatea nu sunt învățate în școală și nici nu sunt în vreun fel prezente în emisiunile TV sau pe facebook, noile spații educaționale în absența școlii.Pe un asemenea fond, citind mesajele scrise cu multă preocupare de niște oameni care și-au dedicat toată cariera înțelegerii funcționării virusurilor, infecțiilor și bolilor (precum Octavian Jurma sau Răzvan Cherecheș), îmi dau seama că ele nu mai au nicio șansă să treacă de ecranul transparent, dar foarte solid care desparte lumea științei, a cunoașterii raționale și argumentate, de lumea pseudo-științei, a părerilor și a falselor judecăți. Același ecran care desparte înțelegerea civică a dreptății, a libertății, a egalității, de manifestările egoiste, indiferente sau resemnate, ale celor pentru care cetățenia se reduce la dreptul de a face orice vrei, egal cu dreptul de a nu face nimic.Aceste mesaje pur și simplu nu se mai aud, așa cum nu se mai aud nici îndemnurile la vaccinare, mobilizările politice sau mediatice. Și mai grav e faptul că nu mai știm la ce e permeabilă această uriașă masă de oameni și la ce nu: ce mesaje trec de filtrele lor și ce mesaje nu mai trec. Nu știm de ce uneori reacționează și de ce alteori, de cele mai multe ori, e muțenie, zero reacție, zero răspuns.Pentru că manipulările și dezinformările practicate masiv și interesat de grupuri media ori de grupuri facebook nu doar că au deformat orice fel de justețe a ideilor, dar au și învelit mințile celor manipulați într-o folie impermeabilă astfel încât aceste idei strâmbe să nu poată fi îndreptate din afară în vreun fel. Nu e deci doar manipulare, e și izolare , distanțare și indiferență.După cum la fel de grav mi se pare că oamenii politici (nu vorbesc de fanatici și extremiști) și oamenii de știință nu reușesc să spargă aceste ecrane și să formuleze argumentele corecte și convingătoare cu care să-i scoată pe oameni din deruta de cunoaștere și de valori în care se află”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook