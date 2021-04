Centrul de vaccinare drive-thru din Capitala, un succes. O persoana, vaccinata la fiecare minut

"509 persoane in primele 8 ore de la deschidere. Adica o persoana pe minut! Acestea sunt cele mai recente cifre de la deschiderea primului centru drive-throught din Capitala. Chiar este un succes si le multumesc tuturor pentru implicare!A fost alaturi de noi presedintele Klaus Iohannis , care a transmis un mesaj foarte clar pentru toti romanii: oricine se poate vaccina, fara birocratie si fara documente justificative!Ne bucuram ca seful statului sustine campania de vaccinare si se implica, alaturi de toti romanii, pentru a depasi aceasta perioada. Cu cat vor fi mai multe persoane vaccinate, cu atat vom fi mai aproape de normalitate.Nu uita!- in centrele drive-through poti sa iti aduci toti membrii familiei sau prietenii;- nu ai nevoie de programare si nu conteaza daca ai sau nu domiciliul in oras;- este folosit serul Pfizer/BioNTech, deci pot fi vaccinate toate persoanele peste 16 ani;- daca ai ratacit adeverinta de vaccinare, nu iti face griji! O poti descarca singur, dupa ce faci si rapelul, din platforma INSP - adulti.renv.roFii solidar si alatura-te campaniei de revenire la normalitate! Fii parte din echipa care lupta pentru combaterea pandemiei!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook