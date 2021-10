Suspiciune de vaccinare fictivă la un centru din București. Primar: ”Parchetul și poliția au descins la prima oră pentru a ridica probele de la fața locului” VIDEO

Centrul de vaccianre Neghiniță din București a fost înhis temporar, a anunțat joi dimineață, 28 octombrie, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.

Motivul în constituie unele suspiciuni de vaccinare fictivă, iar poliția a făcut percheziții.

”Începând de azi centrul de vaccinare Neghiniță se închide temporar. Deși în contextul actual e nevoie ca de aer de fiecare centru, suntem forțați să întrerupem activitatea pentru o perioadă. Parchetul, împreună cu Poliția, au descins azi la prima oră pentru a ridica probele de la fața locului.

Acest centru a ridicat o serie de suspiciuni privind certificate false. Am alertat imediat autoritățile abilitate, iar azi s-a confirmat că astfel de cazuri s-au repetat.

Voi dispune schimbarea în integralitate a personalului din această locație. Până când procurorii nu vor finaliza cercetările nu putem risca să mai colaborăm cu nimeni de acolo. Vom schimba întreaga echipă. Iar în cel mai scurt timp vom reporni activitatea în centrul Neghiniță. Fiindcă e mare nevoie de imunizare în aceste zile.

Toate persoanele programate aici le vom redirecționa către celelalte centre de vaccinare. La Cora Pantelimon am suplimentat cu un nou flux. La Piața Obor vom porni zilele acestea încă două fluxuri. Și suntem în fază avansată pentru deschiderea unui nou centru la Mega Mall”, a explicat edilul.

Poliția: Peste 160 de suspecți vor fi aduși la audieri

Poliția capitalei a anunțat că zeci de persoane vor fi aduse la audieri. Printre aceștia se află 168 de suspecți și 10 martori.

Astăzi, 28.10.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 5 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza Municipiului București, într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic.

”Totodată, sunt puse in executare și 168 de mandate de aducere emise pe numele unor suspecți, precum și alte 10 pe numele unor martori, ce urmează a fi audiați.

În fapt, in luna august 2021, polițiști din cadrul Politiei Sectorului 2 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au demarat cercetări cu privire la activitatea mai multor funcționari publici, detașați la un centru de vaccinare, din sectorul 2, care ar fi modificat, fără drept, date informatice implementate în evidența persoanelor vaccinate, rezultând astfel date ce nu ar corespunde adevărului, respectiv ar fi fost înlocuite datele persoanelor vaccinate impotriva Covid 19, cu ale unor persoane care nu au fost vaccinate în realitate, având ca scop obținerea frauduloasă a documentelor care să ateste vaccinarea.

În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis POliția.