Peste 10.000 de romani s-au vaccinat cu serul produs de Johnson&Johnson. "Medicii de familie s-au mobilizat"

"Romania a mai depasit o borna! Dozele de vaccin Johnson&Johnson au ajuns la peste 10.000 de romani. Ultimele cifre ne arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 4.011 doze, iar in total, 12.662 de persoane au fost vaccinate cu acest ser monodoza. Ma bucur ca medicii de familie s-au mobilizat si tot mai multi romani le trec pragul pentru vaccinare. Sunt sigur ca zilele urmatoare vom depasi record dupa record, iar numarul persoanelor vaccinate se va dubla in scurt timp", a scris, miercuri seara, pe Facebook , Andrei Baciu.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii apreciaza ca "este important pentru noi toti ca vaccinul anti-covid sa ajunga la cat mai multi romani"."Vaccinarea in cabinetele medicilor de familie va permite sa va vaccinati fara programare in platforma RoVaccinare. In plus, nu este nevoie sa reveniti pentru ca acest vaccin se face intr-o singura doza, fara rapel", a mai scris Baciu.Potrivit acestuia, printre judetele in care s-au administrat cele mai multe doze din acest vaccin se numara Bihor, Dambovita, Calarasi, Iasi si Dolj."54.000 doze de vaccin Janssen (Johnson&Johnson) au intrat astazi in tara noastra prin Vama Nadlac. Odata cu acest transport, numarul dozelor de vaccin produs de compania americana a ajuns la 162.000", a mai scris Andrei Baciu. CNCAV a anuntat, miercuri seara, ca 104.754 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, 4.011 cu serul produs de Johnson&Johnson.