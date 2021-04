2.300 de persoane s-au vaccinat pana sambata dupa-amiaza in cadrul Maratonului vaccinarii de la Timisoara

"Maratonul vaccinarii a inceput vineri dupa amiaza la Centrul Regional de afaceri Timisoara, Bd. Eroii de la Tisa nr. 22.Medici, asistenti, studenti din toate spitalele din Timisoara si de la Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara si-au unit fortele binelui pentru o actiune de voluntariat fara precedent in Romania.Un maraton al sperantei initiat de Asociatia pentru ATI "Aurel Mogosanu".Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 isi propune organizarea a cat mai multe evenimente de acest fel, alaturi de autoritatile locale, menite sa sustina ritmul campaniei de vaccinare si sa faciliteze accesul tuturor la vaccinare", a transmis Comitetul National pentru Vaccinare. Sute de timisoreni au asteptat, vineri dupa-amiaza, sa intre in spatiul amenajat la Centrul Regional de Afaceri Timisoara pentru Maratonul Vaccinarii , care se va desfasura non-stop pana luni la ora 8,00, fiind sustinut de peste 500 de voluntari, medici , asistenti, studenti medicinisti.Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, dr. Cristian Oancea, a subliniat ca Maratonul Vaccinarii este un pas spre normalitate, libertate si recastigarea vietii."Este un pas spre libertate, sa deschidem Timisoara si, de ce nu, si Romania. Este un pas pe care-l facem cu speranta ca ne vom putea vedea la spectacole, pe terase, cu prietenii. Trebuie sa ne recastigam viata si sa fim uniti", a spus dr. Cristian Oancea.Initiatorul proiectului, seful Sectiei ATI a Spitalului Judetean Timisoara, Dorel Sandesc, a declarat ca este "un gest minunat" pe care comunitatea medicala il face fata de concetatenii sai."Este un gest de solidaritate, de responsabilitate. Vrem sa resuscitam spiritul vaccinarii in Timisoara, in zona de vest si daca se poate si in Romania. Desi am avut la dispozitie doar o saptamana, am reusit sa diseminam informatia si sa adunam foarte multa lume, iar azi suntem extrem de fericiti ca avem o problema de aglomeratie, desi inainte ne temeam sa nu avem un centru pustiu.In premiera, am obtinut aprobarea ca vaccinarea sa se faca cu buletinul, pe loc, fara programare pe platforma. Este o initiativa buna, pentru ca multi oameni nu au posibilitatea sa se programeze. Sunt peste 500 de voluntari care au facut aceasta actiune si speram cu aceasta sa ne apropiem de limanul normalitatii si al libertatii", a spus Dorel Sandesc.