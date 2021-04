Vaccinarea la medicul de familie, la cote minime. Doar 28 de persoane s-au vaccinat luni in Timisoara

Potrivit DSP Timis, in primele sase zile calendaristice de la debutul programului-pilot de vaccinare impotriva COVID-19 in cabinetele medicilor de familie au fost vaccinate 28 de persoane cu serul AstraZeneca. Pana vineri, au fost vaccinate doar zece persoane.In judetul Timis, de la debutul campaniei de vaccinare s-au administrat 167.498 doze vaccin impotriva COVI -19, dintre care 44.519 doze de rapel. In ultimele 24 de ore au fost administrate 3.385 de vaccinuri.La Timisoara, incepand din 7 aprilie, se desfasoara un proiect-pilot in cadrul caruia 50 de medici de familie s-au inscris pentru a vaccina impotriva COVID-19 pacientii pe care ii au inscrisi pe liste. Fiecare dintre medici poate vaccina pana la 10 oameni pe zi cu serul de la AstraZeneca, avand toate dotarile necesare in cabinete. La momentul inceperii implementarii programului, 100 de oameni erau inscrisi pe listele medicilor de familie. La finalul lunii trecute, Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, anunta ca peste jumatate dintre medicii de familie ar dori sa participe la campania nationala de vaccinare anti-COVID si sa isi imunizeze pacientii in centrele proprii.Acestia ar urma sa primeasca odata la doua saptamani serul si materialele sanitare necesare imunizarii, iar programul si-l vor face asa cum considera."Este un sondaj efectuat de catre patronatul medicilor de familie si care mi-a fost pus la dispozitie in aceste zile, in care exista o disponibilitate de circa 55% dintre medicii de familie de a participa la acest demers, atunci cand vor fi solicitati in acest sens. Drept pentru care ne asteptam undeva la 50-55%. Sigur, eu imi doresc sa fie acest procent cat mai mare pentru ca cu cat vor fi mai multi implicati cu atat vom putea accelera procesul de vaccinare, insa orice coleg care isi doreste sa participe este binevenit", a afirmat Valeriu Gheorghita , marti dupa amaiza, intr-o conferinta de presa.