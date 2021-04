48.000 de vaccinuri de la Johnson&Johnson au sosit in tara. Cum vor fi distribuite dozele

Centrul Regional de Distributie Brasov: 10.000 doze;

Centrul Regional de Distributie Cluj: 10.000 doze;

Centrul Regional de Distributie Constanta: 10.000 doze;

Centrul Regional de Distributie Craiova: 10.000 doze;

Centrul Regional de Distributie Iasi: 10.000 doze;

Centrul Regional de Distributie Timisoara: 7.500 doze.

Vaccinurile au ajuns in Romania pe cale rutiera. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Reamintim ca in data de 14 aprilie a.c. a fost receptionata prima transa de 60.000 de doze vaccin Janssen de la compania Johnson&Johnson.Pentru continuarea procesului de vaccinare prin intermediul centrelor/echipelor mobile devaccinare si initierea vaccinarii prin intermediul medicilor de familie incepand cu data de04.05.2021, 57.500 de doze de la producatorul Johnson&Johnson se distribuie de la InstitutulNational de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" (INCDMMC) catre CentreleRegionale de Depozitare, astfel:In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.