"Vaccinurile ne protejeaza si de noile variante ale tulpinii virale SARS-CoV2! Un studiu britanic publicat in revista medicala 'The Lancet' arata ca persoanele imunizate (schema completa) cu serurile Pfizer/BioNTech si Oxford/AstraZeneca au dezvoltat anticorpi capabili sa neutralizeze varianta Delta (India) a noului coronavirus", scrie Baciu, pe pagina sa de Facebook Potrivit secretarului de stat, este important ca organismul produce anticorpii necesari si recunoaste aceasta mutatie a coronavirusului."Din pacate, in Romania sunt deja 35 de persoane infectate cu varianta Delta a tulpinii virale SARS-Cov2", mai spune Andrei Baciu.