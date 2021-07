Valeriu Gheorghita: "Decesele care s-au inregistrat, 99%, sunt la persoane nevaccinate"

"Este cat se poate de clar ca, fara a creste rata vaccinarii, numarul de persoane vaccinate, va fi foarte greu sa evitam mai tarziu o crestere a numarului de cazuri", a declarat, miercuri seara, la Digi 24, Valeriu Gheorghita. Potrivit acestuia, in tarile cu rata mare vaccinare - Israel, Marea Britanie - desi a crescut numarul de cazuri nu a crescut numarul deceselor si nici al persoanelor internate."Decesele care s-au inregstrat, 99%, sunt la persoane nevaccinate. Aici ne aduce ca beneficii foarte mari vaccinarea, pentru ca limitam consecintele aceste pandemii - oameni care ajung in spital , oameni care fac forme grave de boala si oameni care-si pierd viata", a adaugat Valeriu Gheorghita Acesta a precizat ca, vaccinandu-ne, suntem in siguranta in fata variantei Delta, care este mult mai contagioasa."Un bolnav infectat cu tulpina Delta poate imbolnavi alte 6-7 persoane (...) Datele arata deja ca sunt multe tari in care tulpina Delta a devenit dominanta", a mai precizat Gheorghita."Nu am ajuns la imunizarea in masa (...) din pacate, mai ales la varianta Delta, imunitatea dobandita ca urmare a trecerii prin boala nu ofera suficienta protectie, 20 - 50% dintre persoane au risc sa se infecteze. Cu cat rata de vaccinare este mai redusa, cu atat viteza de propagare a acestei noi variante este mai mare", a adaugat presedintele CNCAV.Intrebat despre valul patru, Gheorghita a afirmat: "Cred ca discutia asupra valului patru nu este daca vine, ci cand vine si care va fi amploarea lui. Mi-as dori sa ne inselam cu totii".Specialistii esmiteaza ca, la finalul lunii august, tulpina Delta va deveni dominanta.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a anuntat miercuri doua noi decese provate de tulpina Delta a noului coronavirus , bilantul fiind astfel de trei decese. De asemenea, Comitetul precizeaza ca varianta Delta are potential de a deveni tulpina majoritara la nivel global, precizand faptul ca vaccinurile administrate in schema completa isi mentin eficienta fata de infectia cu aceasta tulpina.