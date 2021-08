Gheorghiţă, despre certificatele false de vaccinare: „Cu 100 de euro îşi cumpără riscul de a se îmbolnăvi şi chiar şi riscul de a deceda”

Gheorghiţă a declarat duminică seara, la Digi 24, că cei care solicită astfel de certificate false de vaccinare sunt cei care nu respectă măsurile de prevenţie şi ignoră recomandările medicale.“Oamenii uită faptul că dând aceşti bani, practic cu 100 de euro îşi cumpără riscul de a se îmbolnăvi, riscul de a ajunge în Terapie Intensivă şi chiar şi riscul de a deceda. Pentru că cei care solicită astfel de certificate false de vaccinare sunt tocmai cei care nu cred în beneficiile vaccinări, sunt tocmai cei care au cea mai mare probabilitate să nu respecte măsurile de prevenţie, care ignoră complet recomandările medicale, autorităţile şi pot să spun că sunt chiar un pericol pentru cei din jurul lor tocmai pentru că ei au un comportament la risc, riscă să se infecteze şi la rândul lor să îi contamineze pe cei din jur”, a afirmat Gheorghiţă.El a menţionat că astfel de gesturi nu fac decât să decredibilizeze corpul medical.“Astfel de gesturi nu fac decât să decredibilizeze corpul medical în ansamblul lui şi din acest punct de vedere trebuie să înţelegem că aceste situaţii punctuale sunt de netolerat şi noi, ca personal medical, şi corp medical care de atâtea luni de pandemie suntem implicaţi în controlul şi în a asigura asistenţa medicală pacienţilor care sunt diagnosticaţi cu infecţie Sars-COV-2 nu cred că merită nimeni un astfel de gest care să decredibilizeze, care să pună sub semnul întrebării prestigiul, profesionalismul colegilor noştri medici , atât medici de familie, cât şi medici din spitale sau din centrele de vaccinare”, a mai transmis coordonatorul campaniei de vaccinare.Gheorghiţă a afirmat că personalul medical care primeşte astfel de solicitări trebuie să anunţe poliţia.“Atât personalul medical care primeşte astfel de solicitări cred că trebuie să anunţe autorităţile, în special poliţia pentru aceste tentative de fals şi uz de fals, de instigare la fals şi uz de fals pentru că oamenii nu înţeleg de fapt beneficiile vaccinări şi nu percep realitatea în care noi ne aflăm. Suntem în plină pandemie, la peste o mie de cazuri în fiecare zi”, a mai transmis Valeriu Gheorghiţă.O anchetă Digi24 dezvăluie o reţea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist Digi24 a descoperit, în reţeaua rusească Telegram, un grup cu peste 600 de membri în care se face trafic cu documente care atestă în fals vaccinarea. Traficanţii au dat jurnaliştilor documente care să treacă de filtrele autorităţilor, atât în ţară, cât şi la frontiere. Certificatul, vândut cu 100 de euro, apare ca înregistrat într-un centru de vaccinare din Capitală, respectiv şa Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson&Johnson. Poliţia a deschis dosar penal în urma investigaţiei. Reprezentanţii spitalului au negat existenţa unui centru de vaccinare în incinta unităţii sanitare.De asemenea, poliţiştii din Timiş au deschis recent o anchetă, dar şi dosar penal, după ce mai mulţi pacienţi cu forme severe de COVID-19 au fost internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, deşi deţineau certificate de vaccinare. Poliţiştii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuvetă” folosită de unii medici de familie înscrişi în programul de imunizare.„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, precum că persoane infectate cu virusul SARS COV2, internate într-o unitate spitalicească din municipiul Timişoara, ar deţine certificate de vaccinare susceptibile a fi nereale, vă comunicăm faptul că, structurile specializate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş au demarat verificări în vederea clarificări tuturor aspectelor şi luarea măsurilor legale care se impun. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual şi zădărnicirea combaterii bolilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Timiş.Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că unii medici de familie, înscrişi în programul de imunizare a populaţiei aruncă serul vaccinului la chiuvetă, în loc să îl administreze pacienţilor, în timp ce pacientul este înscris în sistemul de vaccinare ca fiind imunizat, deşi inocularea nu a avut loc. Poliţiştii numesc această metodă ”vaccinul la chiuvetă”.Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat afirmă că se vorbeşte despre două metode prin care se fac vaccinări fictive împotriva COVID-19 şi că există un dosar in rem pentru cazul vaccinării la chiuvetă. Arafat atrage atenţia că aceste practici duc la dosare penale şi chiar condamnări. Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a afirmat că nu există până acum o evidenţă clară a certificatelor false de vaccinare semnalate, încurajând medicii şi pacienţii să colaboreze cu anchetatorii pentru a-i descoperi pe cei care au recurs la astfel de metode.