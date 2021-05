Valeriu Gheorghita acuza vremea rea pentru numarul scazut de persoane vaccinate. "Exista o atractivitate a persoanelor pentru doza de vaccin de la Johnson & Johnson"

"Exista o atractivitate a persoanelor care vin sa se vaccineze cu doza de vaccin de la Johnson & Johnson. Va dau exemplu de la evenimentul Maratonul din Bucuresti . Persoane care au venit pentru prima data sa se vaccineze sunt circa 2.000 de persoane care au venit si s-au vaccinat cu Johnson & Johnson, spre deosebire de persoane care au venit tot pentru prima data sa se vaccineze, circa 1.700 s-au vaccinat cu vaccin de la compania Pfizer", a declarat Valeriu Gheorghita, la Digi24, duminica seara."Astazi, in timpul week-endului nu avem activitate de vaccinare in cabinetele de medicina de familie si asta evident ca scade numarul celor vaccinati cu prima doza. Pe de alta parte, la nivel national vremea nu a fost foarte buna si a impiedicat o parte dintre persoane sa se prezinte la centrele de vaccinare. Evolutia este dinamica, insa ceea ce este cat se poate de evident este ca decalajul intre localitati, intre rata de acoperire vaccinala in diferite judete tine de cat de mult se implica cei de pe plan local, autoritatile locale", a afirmat Valeriu Gheorghita.Gheorghita a precizat ca in perioada urmatoare, desi nu vor mai fi cifre mari in ceea ce priveste numarul persoanelor imunizate, va fi o acoperire geografica mai mare."Este evident ca nu vom mai avea cifre foarte mari la vaccinare, insa vom avea acoperire geografica foarte mare. Acum vom fi cu echipe in rural , peste tot, incercand sa asiguram accesul la vaccinare al celor care au avut un acces mai dificil pana in acest moment. Nu mai avem persoane dispuse sa mearga zeci de kilometri catre un centru de vaccinare, asta este o realitate, dar sunt oameni care doresc sa se vaccineze si tocmai de aceea, obiectivul nostru este sa ducem vaccinul cat mai aproape de beneficiari", a declarat Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a adaugat ca de saptamana viitoare va fi prezentata si rata de acoperire vaccinala pe fiecare judet si pe fiecare localitate."De saptamana vitoare vom putea calcula rata de acoperire vaccinala pe fiecare judet, pe fiecare localitate. M-am uitat pe cateva judete deja si sunt diferente foarte mari. Dcaa ne uitam la diferente de acoperire vaccinala, sunt convins ca oamenii se implica unde se intampla ceva", a declarat Gheorghita.Intrebat unde se observa o mai mica rata de acoperire in ceea ce priveste administrarea vaccinului impotriva COVID-19, Gheorghita a raspuns ca in zona de nord-est a tarii."In general, in zona de nord-est a tarii este cea mai mica rata de acoperire vaccinala", a precizat Valeriu Gheorghita.