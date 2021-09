Situație gravă în spitale. Medicii spun că ne îndreptăm spre 5.000 de persoane infectate zilnic

Din acest dioalog reiese că spitalele încep să se umple, de data aceasta cu foarte mulți tineri."Suntem pe val", îmi spune medicul șef de gardă de azi, Elena N..., "pe valul 4", adaugă ea, râzând nervos...- Pe bune, iar se umple spitalul!- Cu cine?- Cu pacienți, mai ales tineri, fără comorbidități, dar și mai vârstnici, cu forme severe și critice de COVID.- Ce au aceștia în comun?- Virusul mutant Delta, forma critică de boală și faptul că NU SUNT VACCINAȚI.- Pai de ce nu sunt vaccinați? Vaccin e peste tot, de toate felurile, e gratis și la pachet cu prezența unei echipe medicale.- Și atunci de ce nu sunt vaccinați??- Pentru că "nu cred în vaccin".- Zău? Vaccinul este un produs medical palpabil, însoțit de dovezi științifice, nu este obiect de crez mistic!!!- Hello!! În paracetamol credeți???? Și atunci de ce nu sunt vaccinați???- Pentru că le e frica de "efecte adverse".- Zău? Mai advers decât moartea prin sufocare din COVID?- ȘI atunci de ce nu sunt vaccinați????- Pentru că nu cred în doctori.- Hello, doctorii sunt specializați în medicină, nu în religie !! Nu trebuie să "credeți", ci să ascultați argumentele lor medicale și să luați o hotărâre cu creierul ăla bun, nu cu ăla din paleolitic.- Și atunci de ce nu sunt vaccinați????? Vor să moară sau să fie legați de un tub de oxigen pe viață? Vor să tremure de frică pentru viața familiilor și prietenilor lor?- Nu cred.- Și atunci de ce nu vă vaccinați??????? Hai, până nu vă ia ca din oală.- Vaccinați-vă, dați-vă și dați-le celor din jur șansa la viață și sănătate. Dacă tot nu vreți, să nu ziceți că nu ați știut la ce vă expuneți.- Noi v-am spus...PS: repost pentru că situația e gravă. Am depășit pragul de 2.600 de persoane infectate pe zi și ne îndreptăm spre 4-5.000 pe zi.