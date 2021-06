Cum va arata valul 4 al pandemiei COVID si cand sa ne asteptam la el

Cand se va ajunge la imunizarea colectiva

Spitalele se pregatesc pentru valul 4

Intensitatea acestuia depinde insa de numarul de persoane vaccinate de la noi din tara si de numarul celor care sunt imunizati impotriva noului coronavirus dupa ce au trecut prin boala. Ne asteptam la un val 4 si durata si intensitatea valului 4 depind de cat de bine vom fi protejati la nivel de colectivitate. Tocmai de aceea, e important sa intelegem ca nu a trecut aceasta pandemie, virusul este in continuare circulant si riscul tulpinilor virale mutante este crescut, atata vreme cat inca avem populatie susceptibila la boala", a declarat medicul militar Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. Imunizarea colectiva e singura solutie , spune si profesorul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie. Medicul a explicat, pentru Ziare.com, ca proiectiile sunt dificil de facut in contextul in care situatia este intr-o continua dinamica. Totusi, epidemiologul arata ca mobilitatea romanilor si perioada vacantelor poate culmina cu o crestere a numarului de cazuri noi de COVID-19 in toamna."Teoretic, daca nu o sa reusim sa avem 60% din populatie imunizata la sfarsitul toamnei, asta insemanand sfarsitul toamnei si inceputul iernii, atunci exista aceasta posibilitate de a avea un val patru, dar fara sa putem preconiza cat de amplu va fi el. Oricum, in acel moment vom avea un procent semnificativ de populatie imunizata prin vaccinare si vom avea si un procent semnificativ de populatie cu imunitate post-infectioasa", a declarat profesorul Emilian Popovici.Conform acestuia, procentul de vaccinati scade rata de transmisibilitate "Israel, spre exemplu, a mers pe aceasta esalonare a ridicarii masurilor in functie de procentul de imunizati care este sigur, dovedit din acte. La 60% populatie vaccinata au scos mastile in exterior, la 70% procent al vaccinatilor, au venit cu alte relaxari. Practic, au facut raportarea la procentul de vaccinati, fiind in prezent undeva la un procent de 90% de persoane imunizate", a punctat epidemiologul.Medicul admite ca, cu cat mobilitatea creste, cu atat creste riscul infectiei."Deci, cu cat omul se deplaseaza mai mult, cu atat riscul de infectare este mai mare pentru ca numarul de contacti este mai mare. A doua chestiune, pe langa mobilitate, e legata de masuri. Oamenii au deja o experienta care ar trebui sa le spuna cand sa se protejeze. Trebuie sa stii cand sa te protejezi daca vrei sa nu te infectezi", a subliniat profesorul Emilian Popovici.In ceea ce priveste faptul ca spitalele se pregatesc pentru acest al patrulea val, epidemiologul afirma ca este firesc ca unele dintre spitale au inceput sa preia pacientii cu alte patologii, care aveau nevoie de asistenta medicala.Cu alte cuvinte, spitalele nu renunta la circuitele separate facute in interiorul unitatilor sanitare si nici nu vor muta paturile de terapie intensiva care pot primi pacienti in stare foarte grava, daca este nevoie de transferul lor pe asemenea sectii."Acum doua luni, in spitalele mari din Bucuresti erau foarte multi pacienti gravi care stationau foarte mult in Unitatile de Primiri Urgente (UPU). Acum, in spitalele mari din Bucuresti pacientii nu mai stationeaza in UPU, ci daca sunt de terapie intensiva ii preluam imediat. Daca sunt pe sectii si starea lor se agraveaza, avem loc sa ii aducem in terapie intensiva", a explicat un medic anestezist de la un spital din Capitala pentru Ziare.com.