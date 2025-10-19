De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii

Autor: Alina Toma
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 23:28
155 citiri
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Știința oferă răspunsul pentru care femeile trăiesc mai mult decât bărbații. FOTO Unsplash

Femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbaţii, un fapt observat în aproape toate societăţile de-a lungul istoriei. Un amplu studiu internaţional sugerează că această diferenţă are origini adânci în evoluţie şi este prezentă în numeroase alte specii, de la mamifere la păsări.

Cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evolutivă din Leipzig, alături de 15 colaboratori din întreaga lume, au analizat datele a peste 1.100 de specii de păsări şi mamifere din grădini zoologice, pentru a înţelege de ce femelele tind să aibă o durată de viaţă mai mare decât masculii. Rezultatele, publicate recent, arată că diferenţele de longevitate între sexe nu sunt întâmplătoare, ci sunt influenţate de factori genetici, strategiile de reproducere şi comportamentele de îngrijire a puilor.

În cazul mamiferelor, femelele trăiesc în medie cu aproximativ 13% mai mult decât masculii. Printre primate, de exemplu, femelele de babuin sau gorilă supravieţuiesc adesea partenerilor lor. La păsări, situaţia este inversă: masculii trăiesc, în general, cu 5% mai mult decât femelele. Această diferenţă aparent paradoxală se explică parţial prin genetica sexelor - aşa-numita „ipoteză a sexului heterogametic”.

În sistemul genetic al mamiferelor, femelele au doi cromozomi X, iar masculii unul X şi unul Y. Se presupune că dublul cromozom X oferă femelelor o protecţie suplimentară împotriva mutaţiilor dăunătoare, ceea ce contribuie la o viaţă mai lungă. La păsări, însă, femelele sunt cele heterogametice (au cromozomii ZW), iar masculii homogametici (ZZ), ceea ce inversează modelul.

Totuşi, genetica nu spune întreaga poveste. În multe specii, strategiile de împerechere influenţează direct durata vieţii. În speciile poligame, unde masculii concurează intens pentru femele, cum este cazul multor mamifere, această competiţie costisitoare, ce implică efort fizic, stres şi risc crescut de rănire, duce la o speranţă de viaţă mai scurtă. În schimb, speciile monogame, cum sunt numeroase păsări, prezintă o competiţie redusă, iar masculii pot trăi mai mult.

O altă explicaţie vine din comportamentele parentale. Sexul care investeşte mai mult în îngrijirea puilor, în majoritatea cazurilor femela, tinde să aibă o durată de viaţă mai mare. La speciile cu viaţă lungă, precum primatele, acest avantaj este esenţial pentru supravieţuirea descendenţilor până la maturitate.

Pentru a înţelege cât de mult contează mediul, cercetătorii au comparat datele din sălbăticie cu cele din grădini zoologice, unde animalele trăiesc în condiţii protejate, fără prădători sau lipsuri alimentare. Diferenţele dintre sexe s-au menţinut, deşi au fost mai mici în captivitate, o situaţie similară cu cea a oamenilor, unde progresele medicale au redus, dar nu au eliminat diferenţa de speranţă de viaţă între femei şi bărbaţi.

Concluzia studiului este că aceste contraste între sexe sunt adânc înrădăcinate în istoria evolutivă, fiind modelate de selecţia sexuală, rolurile parentale şi particularităţile genetice. Mediul şi condiţiile de viaţă pot atenua diferenţele, dar nu le pot şterge complet. Longevitatea, se pare, poartă semnătura biologică a evoluţiei, iar ecoul acesteia se regăseşte deopotrivă în oameni şi în lumea animală.

Studiul a fost publicat pe 1 octombrie, în revista Science Advances.

De ce pantofii de alergare nu sunt potriviți pentru femei? Răspunsul vine dintr-o problemă veche de zeci de ani
De ce pantofii de alergare nu sunt potriviți pentru femei? Răspunsul vine dintr-o problemă veche de zeci de ani
Timp de peste jumătate de secol, designul pantofilor de alergare a fost adaptat aproape exclusiv anatomiei masculine. O nouă cercetare atrage atenția asupra efectelor acestui dezechilibru...
Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor" a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are ca temă principală siguranța femeilor și combaterea violenței de gen, în condițiile în care, așa...
#social, #evolutie, #Femei, #barbati , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Investigație de amploare: FBI a descoperit un stand de vânătoare cu vedere directă spre zona de coborâre a lui Trump din Air Force One la aeroportul din Palm Beach
  2. De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
  3. Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai ferm cu Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta
  4. Coaliția s-a sucit iar pe subiectul salariului minim. Kelemen Hunor spune că s-a agreat în coaliție ca acesta să nu crească în 2026
  5. Emisarul lui Trump, mesaj elogios la adresa României: „Sunteţi cel mai important aliat NATO”. Anunț neașteptat din SUA VIDEO
  6. Donald Trump i-ar fi solicitat insistent lui Zelenski să accepte condițiile lui Putin, în caz contrar Ucraina urmând să fie „distrusă” de Rusia
  7. De ce pantofii de alergare nu sunt potriviți pentru femei? Răspunsul vine dintr-o problemă veche de zeci de ani
  8. Zelenski a stabilit ce face cu teritoriile ocupate de ruși. Verdict după întâlnirea cu Trump
  9. Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
  10. Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49