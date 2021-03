Alerta de ninsori si descarcari electrice in Capitala. Meteorologii anunta minime termice de pana la -4 grade Celsius

Alerta este in vigoare pana joi, 25 martie, ora 10.00."Cerul se va innora treptat, iar dupa-amiaza si la inceputul noptii vor fi perioade cu averse mai ales sub forma de ninsoare si posibil descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat, cu viteze de pana la 35...40 km/h.Temperatura aerului va fi mult mai scazuta decat in mod normal la aceasta data, astfel ca maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, iar minima va fi de -4...-1 grad.Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentele informatii meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice", transmite ANM