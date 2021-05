Alerta de vreme urata in Bucuresti. Pana la ce ora va ploua torential

Potrivit prognozei speciale, vineri, de la ora 13.00 pana la ora 21.00, vremea va fi in general instabila dar si racoroasa. Cerul va fi noros si vor fi perioade in care se vor semnala averse si posibil descarcari electrice. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 15...25 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperatura maxima va fi de 18...19 grade.De asemenea, in intervalul 28.05.2021 ora 21:00 - 29.05.2021 ora 09:00, cerul va avea innorari, iar la inceputul intervalului vor fi posibile ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla slab panacmoderat. Temperatura minima va fi de 14...15 grade.