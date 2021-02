Alerta meteo de ninsori si polei. Cat dureaza atentionarea

Conform unei informari meteo emisa vineri, de la ora 16:00 pana duminica ora 10:00, in nordul si centrul Moldovei si zona montana limitrofa va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita sau ploaie si se va depune polei, conform Mediafax.Ninsorile vor fi in general moderate cantitativ si se va depune strat nou de zapada, iar cantitatile de precipitatii vor depasi local 10...15 l/mp.In aceste zone, vremea va intra intr-un proces de racire , astfel incat temperaturile maxime vor fi negative si se vor situa sub mediile climatologic specifice perioadei.Duminica si in noaptea de duminica spre luni, vantul se va intensifica in toate zonele montane si va sufla cu rafale de peste 80...90 km/h, in special pe crestele Carpatilor Meridionali.