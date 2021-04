Frig si ploi in toata tara. La munte intra in vigoare un cod galben de ninsori si viscol. Meteorologii au prelungit avertizarea meteo de vreme severa pana luni

Cod galben de ninsori pentru zonele montane

Incepand de astazi, de la ora 13.00, si pana luni dimineata, la ora 10:00, se vor inregistra ploi moderate cantitativ, instabilitate atmosferica, intensificari ale vantului si racire accentuata a vremii, transmite Digi 24 Potrivit meteorologilor, vor fi perioade in care va ploua in toate regiunile. Vor fi mai ales averse, iar in sudul si sud-estul tarii in dupa-amiaza si in seara zilei de vineri vor fi insotite de frecvente descarcari electrice si izolat va cadea grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 20...25 l/mp, mai ales in sud, sud-est, centru si in zona montana.La munte, incepand de sambata, indeosebi la altitudini de peste 1500 m, vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare si se va depune strat de zapada. Pe arii restranse in Maramures, in Transilvania, cu precadere in noaptea de duminica spre luni, temporar se vor semnala precipitatii mixte.Vantul va avea intensificari, local si temporar, in majoritatea regiunilor, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar in zona montana inalta, mai ales a Carpatilor Meridionali si Orientali, cu peste 70...80 km/h si zapada va fi spulberata.Vremea se va raci accentuat vineri in vestul, centrul si nordul tarii, iar sambata si in sud si sud-est, devenind deosebit de rece pentru aceasta data, la sfarsitul saptamanii, in cea mai mare parte a tarii.De sambata dupa amiaza, de la ora 18:00, si pana luni, la ora 10:00, zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor Orientali va fi sub cod galben.La altitudini in general de peste 1500 m va ninge, local moderat cantitativ, iar vantul va avea intensificari, cu rafale de peste 70...80 km/h, ninsoarea va fi viscolita, zapada spulberata si vizibilitatea redusa sub 100 m.