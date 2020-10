Apeleaza la o firma profesionala de slefuire piatra naturala si reda-i frumusetea de odinioara!

- Evaluarea nivelului de uzura al pardoselii sau suprafetei din piatra

- Curatarea impuritatilor de suprafata si a chitului vechi

- Slefuirea graduala si nivelarea suprafetei din piatra

- Cristalizarea si impermeabilizarea pardoselii

- Echipa de profesionisti cu experienta in slefuirea pietrei naturale

- Utilaje de ultima generatie, eficiente in lustruirea oricarei suprafete

- Echipa pregatita pentru curatarea pardoselilor de orice dimensiuni

- Responsabilitate si atentie la detalii

- Disponibilitatea folosirii alpinistilor pentru suprafetele verticale si cele la inaltime

Daca si tu te bucuri de farmecul acestui material si doresti prelungirea sa cat mai mult timp, poti apela la serviciile unei firme specializate in. Piatra este folosita in principal la placarea pardoselilor, deoarece imprima incaperilor sau gradinilor un aer aparte, de eleganta si lux. De aceea, aceste suprafete isi pot pierde din cauza uzurii fizice caracteristicile ce le-au facut sa straluceasca. Poate disparea luciul, pot aparea fisuri, suprafata poate deveni neregulata sau denivelata. Din fericire toate aceste inconveniente se pot remedia usor apeland la ajutorul acordat de o echipa de profesionisti in slefuirea pietrei naturale.Piatra naturala poate imbraca mai multe forme, in functie de mineralele din care este constituita. Natura a plamadit in decursul milioanelor de ani roci de duritati si aspecte variate, ce se preteaza la infrumusetarea edificiilor. Indiferent de originea acestora, procesul de slefuire este realizat la fel. Mai intai echipa de profesionisti de lava veni sa evalueze gradul de uzura sau deteriorare al pietrei. In functie de aceste criterii, impreuna cu clientul se vor decide operatiunile de efectuat asupra materialului. Curatarea si slefuirea se vor face in etape, actionandu-se treptat pentru a ajunge la efectul dorit.Etapele principale ale unui proces de slefuire a pietrei sunt urmatoarele:Slefuirea si nivelarea se realizeaza cu un aparat special ce prezinta un ax rotativ pe care sunt montate discuri diamantate de granularitati diferite. Operatiunea se realizeaza progresiv, pana se obtine luciul mecanic. Se pot utiliza pana la zece perii diferite in functie de uzura suprafetei. Utilajul este conectat la o sursa de apa, pentru ca pulberea rezultata in urma slefuirii sa nu se imprastie in aer. Dupa fiecare etapa reziduurile rezultate se aspira cu un aspirator special pentru lichide. Pentru ca interventia sa aiba un efect desavarsit se recomanda si procesele de cristalizare si impermeabilizare ale pietrei.Cristalizarea suprafetei se realizeaza aplicand un strat subtire de cristalizant lichid, sau sub forma de praf, care permite rigidizarea pardoselii. Impermeabilizarea se realizeaza cu ceara sau lac de protectie pentru a inchide porii pietrei si a preveni patrunderea lichidelor sau a altor particule. Se realizeaza asadar un proces complet de tratare a suprafetei pentru a-i reda stralucirea de odinioara. In functie de particularitatile pardoselii si cerintele clientului se poate efectua doar slefuirea acesteia.Piatra naturala intra in componenta a numeroase edificii si monumente, dar tot mai des isi gaseste locul si in resedintele noi si firmele private. Astfel va exista o cerere constanta de servicii de reconditionare a pardoselilor si a altor suprafete din piatra. In cadrul firmelor si a institutiilor care lucreaza cu publicul, este necesara uneori o evaluare a starii pardoselilor. De cele mai multe ori acestea isi pot pierde calitatile, devenind terne sau prezentand pete si chiar denivelari. De aceea, apelarea la o firma profesionala reprezinta singura solutie pentru readucerea stralucirii acestor suprafete.Chiar daca in astfel de institutii sau companii placarea cu piatra este realizata pe o suprafata extinsa, o firma cu expertiza in acest domeniu poate face fata oricaror provocari. O echipa pregatita va detine cunostintele si utilajele necesare pentru a duce la bun sfarsit orice lucrare de reconditionare a suprafetelor din piatra naturala. In plus, se pot oferi si servicii de curatare si slefuire a peretilor placati, chiar si la inaltime. O echipa de alpinisti atent pregatita se va ocupa de acest tip de demers folosind slefuitoare portabile, ce pot reda frumusetea unei fatade somptuoase.Procesul de reconditionare al pietrei naturale cere experienta si indemanare, echipamente speciale si rabdare. Daca detii o suprafata din piatra, aceasta trebuie curatata periodic, astfel isi va pastra mult timp proprietatile. Master Stone este o firma specializata si cu experienta in acest domeniu. Printre clientii satisfacuti care au apelat la serviciile lor se numara institutii publice, hoteluri, baruri si restaurante, si bineinteles resedinte private. Astfel, daca esti proprietarul unui edificiu ce detine suprafete placate cu piatra naturala, poti conta oricand pe ajutorul acordat de aceasta companie.Se va face mai intai o evaluare a conditiei pietrei naturale, la adresa unde este necesara lucrarea. In functie de cerintele tale, vei beneficia de expertiza unei echipe pregatite si dotate cu toate cele necesare pentru realizarea unui astfel de demers. Poti lasa pe mana unor specialisti in slefuire piatra naturala efortul necesar in redarea luciului pardoselilor tale.Iata principalele avantaje care recomanda aceasta firma:Se vor lua toate precautiile necesare pentru ca intreg procesul de slefuire sa se desfasoare in siguranta, iar rezultatul final sa fie cel pe care tu il doresti. Cerintele clientilor sunt esentiale, astfel ca se ofera servicii personalizate pentru fiecare posesor de suprafete din piatra naturala.Daca si tu te mandresti cu o suprafata din piatra naturala, atunci cu siguranta doresti sa pastrezi o imagine impecabila a pardoselii tale. Confera-i pietrei naturale o viata indelungata si o stralucire fara pereche, apeland la serviciile profesionale realizate de Master Stone.