Averse si posibil vijelii in Capitala, pana marti dimineata

Totodata, incepand de duminica, ora 10:00, cantitatile de apa ce se vor acumula in intervale scurte de timp vor depasi 15 - 20 l/mp, iar pana marti dimineata (16 iunie) se pot totaliza 40 - 45 l/mp.Temperaturile maxime vor fi de 29 - 30 de grade in dupa-amiaza zilei de duminica, 14 iunie, si 24 - 25 de grade luni, 15 iunie. Temperaturile minime se vor situa intre 15 si 18 grade.Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca va actualiza zilnic informatiile meteorologice, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice.