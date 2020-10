Avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii, pana marti seara

"In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, la inceput in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in vestul si nordul Olteniei, Transilvania, nord-vestul si nordul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Moldovei.Vor fi perioade cu averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si izolat 50...60 l/mp", a transmis, luni, ANM Sursa citata a precizat ca vantul va avea intensificari la munte, cu viteze mai mari pe creste (rafale de peste 85...95 km/h), iar local si temporar si in vest si in nord-est (rafale in general de 50...60 km/h).Avertizarea va intra in vigoare luni, la ora 15.00, si este valabila pana marti seara.