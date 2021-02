Avertizare meteo: Cod galben de ceata in sase judete

Cum va fi vremea pe 2 februarie 2021

Astfel, pana la ora 10.00, in judetul Constanta, se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta , local sub 200 m si izolat sub 50 m.Pe de alta parte, pana la ora 9, in judetul Olt, zonele joase ale judetelor Arges si Dambovita, ale judetului Valcea si Dolj, se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.Meteorologii anunta vreme deosebit de calda marti, 2 februarie, in majoritatea regiunilor tarii. In vestul, centrul si nord, cerul va prezenta innorari si se vor semnala ploi slabe. In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare si numai pe arii restranse va ploua slab. Local se va mai depune polei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 12-13 grade in sudul Banatului si in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4 si 6 grade.Vantul va sufla cu putere mai ales pe crestele montane, si ceva mai bland in zonele mai joase de relief. Pe arii restranse, mai ales dimineata si noaptea, se va semnala ceata. La munte, precipitatiile vor fi mixte, iar in zona inalta va ninge.