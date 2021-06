Primele avertizari de canicula din 2021: urmeaza trei zile de foc. Zonele in care sunt prognozate si ploi torentiale

Vom avea insa si intervale cu instabilitate atmosferica in Oltenia si prin Moldova.Unde canicula si disconfort termic a fost emis de ANM pentru judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Satu Mare si este valabil marti, 22 iunie.Astfel, in cursul zilei de marti (22 iunie) in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Satu Mare, vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in crestere. In vestul si sud-vestul teritoriului si izolat in rest indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 34 si 37 de grade, iar minimele nocturne nu vor cobori sub 19-20 de grade.Tot un, de data aceasta de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabil marti, intre orele 12:00 si 22:00, a fost emis pentru zonele de munte, Oltenia, Dobrogea, local Moldova, Muntenia si sud-vestul Transilvaniei.In intervalul mentionat, in zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25-40 l/mp.Meteorologii au emis unde instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil intre 22 iunie, ora 22:00 si 23 iunie, ora 10:00 in judetele Contanta si Tulcea.In cursul noptii de marti spre miercuri (22/23 iunie) in judetele Constanta si Tulcea instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata. Vor fi ploi torentiale si descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi 25-35 l/mpsi izolat 50 l/mp.De la ora 12.00 pana la ora 22.00 intra in vigoare unde instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru judetele Tulcea, Galati, Braila si Vaslui. Aici vor fi averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40...60 l/mp.Urmeaza insa trei zile de canicula in toata tara. Meteorologii avertizeaza printr-un mesaj tipasupra unui val de caldura, canicula si disconfort termic care se va abate asupra intregii tari pe 23, 24 si 25 iunie.Miercuri (23 iunie), va fi canicula in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures si in vestul si nord-vestul Transilvaniei, iar joi si vineri (24 si 25 iunie) in toate regiunile. Maximele termice se vor situa, in general, intre 33 si 37 de grade, iar local minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade (nopti tropicale).Indeosebi in regiunile estice si sud-estice, la deal si la munte, mai ales dupa-amiaza si seara, instabilitatea atmosferica se va accentua si se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si caderi de grindina.Caldura ar putea crea probleme mai mari in vestul tarii. Meteorologii au emis unde caldura si disconfort termic accentuat valabil pe 23 iunie in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor si Satu Mare.Aici, valul de caldura se va intensifica, va fi canicula si disconfortul termic accentuat. Se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 37 si 39 de grade, iar in cursul noptii nu vor cobori, in general, sub 22-25 de grade.Joi si vineri (24 si 25 iunie), disconfortul termic se va accentua si in Oltenia, Maramures si cea mai mare parte a Transilvaniei.In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, Administratia Nationala de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.