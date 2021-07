Previziunile sumbre ale climatologilor: Si in Romania ar putea fi depasit recordul de temperatura

"In Canada, acest val de caldura este fara precedent. Practic, a batut un record, dar nu la zecimi de grad, cum se obisnuieste, ci au existat 3 zile la rand cand au fost doborate pe rand recordurile, la un ecart de 4,6 grade", a spus climatologul Roxana Bojariu pentru Digi 24 Peste 200 de oameni au murit din cauza acestui val de caldura."Ce se intampla in toata lumea e fara precedent. Desi sunt fenomene individuale, exista acest fundal al incalzirii globale care le da sens. Daca le luam impreuna, partea lor de severitate comuna este legata de schimbarea climei. Aceste intensitati extreme ale fenomenelor, altfel potrivite pentru timpul din an si pentru zonele unde au loc, dar intensitatile sunt iesite din comun si mai ales ca aceasta acoperire provoaca fenomene extreme care au manifestari deosebite fata de ceea ce stiam acum mai multe decenii", a adaugat ea.Climatologii canadieni spun ca la un astfel de val de caldura, de o intensitate atat de deosebita si cu o persistenta atat de mare, s-ar fi asteptat sa apara la sfarsitul acestui secol, in niciun caz acum.In 2003, un val de caldura a lovit Europa si s-a soldat cu 30.000 de morti.Iar pericolul nu a trecut si Romania risca sa se confrunte cu valuri de caldura. "Ne putem astepta in anii si deceniile care vor urma inclusiv la temperaturi care sa doboare recordul maxim al temperaturii in Romania, cel de 44,5 grade Celsius. Din pacate, aceasta este o evolutie clara si putem doar sa ne adaptam intr-o oarecare masura, pe langa aceste masuri de reducere a emisiilor care ne pot ajuta ca lucrurile sa nu devina chiar mai grave decat atat", a adaugat climatologul.