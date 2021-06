Canicula in Bucuresti pana la sfarsitul lunii. Temperaturile pot depasi 36 de grade

Astfel, in intervalul 29 iunie, ora 12:00 - 30 iunie, ora 22:00, regimul termic va fi unul calduros. Temperatura maxima se va situa, marti, in jurul valorii de 33 de grade, iar miercuri (30 iunie) va fi canicula la amiaza si se va inregistra o maxima termica de 35 - 36 de grade.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar disconfortul termic va fi accentuat.Temperatura minima va fi de 18 - 20 de grade, cerul va fi variabil, in timp ce probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi redusa si vantul va sufla slab si moderat.ANM a emis, marti, noi alerte Cod galben si Cod portocaliu de disconfort termic, respectiv instabilitate atmosferica, valabile in mare parte din tara pana joi.