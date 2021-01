Explicatiile climatologului Roxana Bojariu despre contrastele termice din Europa: "Suntem intr-o cursa spre o noua clima" - Interviu

In cazul Romaniei, abia acum am trecut la temperaturi normale pentru aceasta perioada. In a doua saptamana vom trece la un episod cu temperaturi chiar mai scazute decat in mod obisnuit. Ceea ce a fost total anormal, in cazul Romaniei, a fost perioada cu temperaturi ridicate pe care le-am resimtit pana acum. Pana la urma, luna ianuarie e cunoscuta in popor ca gerar, e luna cea mai rece. Anormalitatea a fost perioada foarte lunga cu temperaturi foarte mari, respectiv cel mai calduros decembrie din ultimii 60 de ani.In timp ce pe Europa de Est si Sud-Est aveam temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit, pe Europa de Vest avem temperaturi mai scazute, tocmai pentru ca pe Europa de Vest aveam o circulatie care aducea un transport de aer rece dinspre Arctica, in timp ce aveam un transport de aer cald spre Arctica dinspre Estul Europei. In Arctica, practic, am avut temperaturi ridicate.Chiar si pe parcursul anului trecut, in zona Arcticii am avut anomalii cu peste 6 grade fata de ceea ce ar fi fost normal. Or lucrurile acestea arata un dereglaj al modului in care se face transferul de caldura intre zona arctica si zona tropicala. Si lucrurile pot fi puse in legatura cu faptul ca, de anul trecut, extinderea ghetii este mai mica decat ceea ce ar fi normal pentru perioadele respective.Practic, ai o perturbatie in circulatiile care faceau echilibrul intre frigiderul artic si cuptorul tropical. Evident ca la latidudinile medii se simte perturbatia asta. Astfel, in loc sa avem circulatii care sa fie preponderent dinspre est spre vest, avem circulatii pe axa nord-sud, in care unele regiuni au anomalii pozitive pentru ca ai un transport dinspre sud spre latitudinile inalte, spre Arctica, acolo unde in Arctica aerul rece este impins spre latitudini mai joase in regiunile invecinate. Asa se explica ceea ce s-a intamplat in vestul Europei si mai ales in Spania.In Spania a fost un blocaj al circulatiei atmosferice in nordul Atlanticului, care a favorizat acea patrundere de aer direct dinspre Arctica spre Peninsula Iberica. Acolo intalnim si apele mai calde. Am avut aceasta alimentare a furtunii, a ciclonului care a adus zapezi mari, dar care a adus si inundatii in sudul Spaniei.Ce se intampla acum in Grecia, un aport de aer care a mers pe aceasta dominanta dinspre sud spre nord a facut ca acolo sa existe temperaturi mult mai mari. Zona Greciei si afla si mai aproape de sursa de aer cu temperatura mai ridicata, dinspre nordul Africii. Pana sa ajunga la noi, masa de aer s-a mai transformat intre timp. Dar si in Romania am avut perioade foarte calde fata de normalul perioadei.Au mai fost perioade. Maxima absoluta, de 22,2 grade s-a inregistrat pe 7 ianuarie 2001, dar atunci am avut o astfel de maxima. Ce observam e ca aceste luni ianuarie cu perioade foarte calde s-au inregistrat mai ales in ultimii ani. Si asta ne arata legatura cu incalzirea globala, de fapt. Avem de a face cu o tendinta de crestere a temperaturilor inclusiv in anotimpul de iarna, evident, cu perioade foarte calde care pareau atipice pe vechea clima , dar care pe noua clima vor deveni regula.Da. E un proces in curs. Nu am ajuns inca in situatia in care gerarul sa fie luna de primavara si nici nu vom ajunge. Si primavara, la randul ei, se incalzeste, si atunci totul se deplaseaza la niveluri din ce in ce mai ridicate. Ceea ce trebuie insa spus este ca chiar daca per total avem o tendinta de incalzire asta nu exclude episoadele cu conditii severe de iarna, chiar daca ele sunt pe perioade mai scurte. Iar daca pe viitor, chiar daca vom avea efectele incalzirii globale, in anotimpul de iarna nu sunt excluse perioade severe. Pana la sfarsitul secolului vom avea episoade cu viscole puternice, cu zapada puternica, numai ca ele vor deveni din ce in ce mai rare. Chiar daca sunt limitate in timp, ele pot sa aiba afecte destul de importante.Fenomenele extreme puncteaza si ele aceasta cursa spre o noua clima. Schimbarea climatica si incalzirea globala nu inseamna doar o crestere graduala a temperaturii, inseamna modificari in felul in care se face transferul intre caldura si umiditate. Temperatura medie globala creste sistematic dar aceasta crestere a temperaturii este un simptom, doar. Vorbim de o restructurare a intregii clime cu modificari in statistica multor fenomene extreme.Pe fondul acesta de incalzire globala creste intensitatea precipitatiilor, fie ele ca sunt solide sau lichide. Asta inseamna ca o cantitate mare de precipitatii cade, intr-un timp cat mai scurt, si se localizeaza, evident, cu probleme. Tendinta in zona noastra este sa avem din ce in ce mai multe precipitatii sub forma lichida, spre deosebire de deceniile trecute, cand precipitatiile solide erau regula. Si asta aduce iar probleme, legat de episoade extreme cum sunt inundatiile.Exact. Astfel de episoade erau mai rare cu multe decenii in urma, pentru ca atunci precipitatiile erau sub forma solida. Ai de a face cu factori locali care influenteaza.Norocul nostru este ca suntem membri ai Uniunii Europene iar pentru UE problemele de mediu si aceasta schimbare climatica sunt foarte importante si se lucreaza mult la nivel european pentru a ne adapta la aceste schimbari deja produse. Pe de alta parte, incercam sa domolim ritmul schimbarii.Prin reducerea emisiilor. Romania urmeaza directivele europene si are o strategie privind schimbarile climatice. Acum, va fi actualizata pentru ca in mod periodic o asemenea strategie trebuie modificata avand in vedere faptul ca datele se schimba constant iar evolutia incalzirii globale continua si ea. E adevarat ca avem nevoie de o mai buna adaptare a strategiei si la nivel local. Acolo lipseste inca preocuparea de a particulariza aceste strategii pe care le avem la nivel national, de a le aduce acolo unde fiecare dintre noi traieste. Ele trebuie concretizate si la nivel local, acolo unde factorii aduc nuantari, ori noi nu prea avem planuri de adaptare la nivel local.De pilda, Bucurestiul, care este capitala Romaniei, nu are strategie de adaptare si plan de actiune privind schimbarile climatice, ceea ce e destul de grav pentru o capitala europeana. In aglomerarile urbane, schimbarile climatice sunt amplificate de anumiti factori - suprafetele construite, felul in care se dezvolta orasul, insula de caldura a orasului, se adauga caracteristicilor climatice de la scara mai mare. Or noi nu avem inca acest plan de adaptare. Administratiile locale trebuie sa fie mult mai implicate pentru ca nu ajunge sa ai o viziune la nivel national. Romania are un relief complex, are vecinatatea marii, tipuri de soluri, toate lucrurile acestea nuanteaza impactul incalzirii globale.