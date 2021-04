Ceata si chiciura in Bucegi, la Cota 2000. Instalatiile de transport pe cablu se pot opri "in orice moment" la Sinaia

Telescaunul Soarelui a fost pornit sambata si telegondola de la Sinaia care urca la cota 2000 in Masivul Bucegi functioneaza, insa conditiile meteo nu sunt cele mai bune pentru practicarea sporturilor de iarna. In Valea Soarelui este vant moderat spre tare (45-50 km/h), iar vizibilitatea foarte redusa din cauza cetii si chiciura care se depune constant. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile , exista riscul opririi instalatiilor de sus in orice moment. Recomandam achizitia cartelelor pe puncte, a caror valabilitate este de 180 de zile. Cartelele de tip skipass se achizitioneaza numai pe propria raspundere", au transmis, sambata, pe Facebook , administratorii domeniului schiabil din Sinaia.Conform acestora, prognozele arata o tendinta de crestere a vitezei vantului. De altfel, spre deosebire de week-end-ul trecut, cand randul la telegondola se intindea pe zeci de metri, oamenii inghesuindu-se sa urce mai repede pe munte, sambata putini turisti urca la Cota 2000 in Bucegi.