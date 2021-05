Alerta de ploi insemnate si instabilitate atmosferica. Sunt vizate 27 de judete

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, de miercuri, ora 17.00, pana vineri la ora 11.00, este cod galben in Transilvania, Maramures si zona deluroasa a Olteniei, Munteniei si Moldovei, precum si in nordul Carpatilor Orientali."Temporar se vor semnala averse insemnate cantitativ, descarcari electrice, intensificari ale vantului si, izolat, grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", au transmis meteorologii.Acestia anunta ca, in acelasi interval, in Banat si Crisana, precum si in zona de munte va fi cod portocaliu."Vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40...50 l/mp si izolat 70 l/mp. La altitudini de peste 1700...1800 m, ploile vor determina topirea si cedarea apei din stratul de zapada prezent in continuare la altitudini mari, unde masoara in general intre 15 si 140 cm", au mai transmis meteorologii.