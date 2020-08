Urmeaza zile fierbinti, cu temperaturi de 37 de grade, in aproape toata tara. Cod galben de canicula in 35 de judete si in Bucuresti, pana luni

Astfel, in intervalul 29, 30 si 31 august, in zonele de campie si de podis disconfortul termic va fi accentuat si local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor atinge 33 - 36 de grade Celsius si in jur de 37 de grade in regiunile sudice.Judetele avertizate de meteorologi sunt: Alba, Arges, Arad, Bucuresti, Bacau, Bihor, Braila, Botosani, Buzau, Cluj, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timis, Teleorman,Valcea, Vrancea si Vaslui.